Rakennusliiton lakkotoimissa ei ole mitään hämmästeltävää

Lasse Hakala hämmästeli mielipidekirjoituksessaan (KSML 17.4.) Rakennusliiton toimia viitaten meneillään oleviin työehtosopimusneuvotteluihin, joita vauhdittaakseen Rakennusliitto antoi 4.4. seitsemää rakennustuoteteollisuuden alalla toimivaa yritystä koskevan lakkovaroituksen.

Lakot alkoivat 19.–20.4. ja jatkuvat 23.–24.4. sekä 3.–4.5. ja 7.–8.5., mikäli neuvotteluissa ei saada rakentajien kannalta suotuisaa ratkaisua.

Työnantajia edustavan Rakennusteollisuuden (RT) tavoin Hakala pyrkii kääntämään keskustelun vain yhteen neuvottelujen solmukohtaan, rahaan. Toisin sanoen rakentajien palkankorotusesitykseen, joka perustuu täysin Rakennusteollisuutta talutusnuorassa pitävän Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) omaan sääntömuutokseen, jonka mukaan keskitettyjä palkkaratkaisuja ei enää tehdä.

Nyt kun Rakennusliitto käy neuvotteluja aidosti alakohtaisesti, rakennusalan suhdanteeseen pohjautuen, on Elinkeinoelämän keskusliitossa lyöty viisaat päät yhteen ja keksitty keskitetylle palkkaratkaisulle uusi nimi, ”yleinen linja”. Työnantajien oman tahtotilan mukaisesti Rakennusliitolla ei kuitenkaan näissä neuvotteluissa ole tarvetta vilkuilla vieraisiin pöytiin. Todellisuudessa rakennusalan suhdanteet osoittavat Rakennusliiton palkankorotusesitykset varsin maltillisiksi.

Viimeaikaisen uutisoinnin perusteella on käynyt selväksi, että jakovaraa löytyy kyllä, toimitusjohtajille, joiden miljoona-ansiot ovat nousseet ennätyslukemiin. Rakennusteollisuus tiedostaa jakovaran varsin hyvin, mutta EK:n talutusnuora ei jousta (vielä).

Rakennusalan työehtosopimus sallii palkkojen jouston jo nyt, molempiin suuntiin. Työntekijän palkkaryhmä ja henkilökohtainen palkanosa naulataan kiinni, ja suhdanteet sanelevat työmaakohtaisen lisän.

Toisin kuin Hakala kirjoituksessaan antaa ymmärtää, neuvottelujen kipupisteitä on myös muualla, eikä kysymys ole pelkästään rahasta. Yleisen palkankorotuslinjan lisäksi työnantajilla on ollut tarjota lukuisia heikennyksiä rakentajien työehtoihin. Ilman palkkaa tehtävän 24 tunnin työajan pidennyksen lisäksi tarjolla on mm. vuokratyövoiman vapauttaminen sekä sunnuntaityöstä maksettavan korvauksen paikallinen sanelu.

On totta, että toteutuessaan lakot aiheuttavat merkittävän tappion niin työnantajien kuin kuntien ja kaupunkien talouteen. Työnantajilla on kuitenkin käsissään kaikki avaimet lakkojen pysäyttämiseksi. Päinvastoin kuin Hakala ja EK:n äänitorvet tuntuvat kuvittelevan, ammattiyhdistysliikkeen keskeisin perusperiaate ei suinkaan ole olla sopijaosapuolena sellaisissa sopimuksissa, joissa sovitaan heikennyksiä jäsenten työehtoihin. Sitä on turha kenenkään hämmästellä.

Rakentajien kanta on yhtenäinen ja horjumaton, heikennyksiä ei tule hyväksyä ennen hävittyä työtaistelua.

”Vastapuolta ärsyttämällä voidaan menettää tilaisuus päästä tulokseen, mutta itse ratkaisun sanelee jäsenistön joukkovoima.” (Aarno Aitamurto, Rakennusliiton puheenjohtaja 1970–1987)

Ville Lamberg

Rakennusliiton aluetoimitsija

Keski-Suomi