Rakennusliiton toimet ovat hämmentäviä

Rakennusliitto on antanut lakkovaroituksen, joka koskee 7 rakennusteollisuuden yritystä. Lakkoa perustellaan ”työnantajien neuvotteluhaluttomuudella”, mutta työtaistelutoimien taustalla on kyse tietenkin rahasta. Käyty työmarkkinakierros on ollut keskimäärin vajaan 3 %:n korotustasossa, mutta Rakennusliitto on reivannut vaatimuksensa yli 5 %:n.

Tätä on perusteltu rakennusalan suhdannetilanteella ja halulla päästä kiinni mm. jakovaraan. Näiden perustelujen logiikkaa ontuu pahemman kerran. Alan keskiansio on yli 17 euroa tunnilta ja erityisesti kasvukeskusten kohdalla vilkas rakentamisen tahti on johtanut tilanteisiin, jossa alan ammattilainen ei aukaise työkalupakkiaan alle20 euron tuntiliksoilla.

Kun näin koviin palkankorotusvaateisiin liitetään työnantajan maksamat sosiaalikulut, on korotusten rekyyli pahimmillaan yli8 %, ja se on todella paljon.

Useissa tuoreissa parometreissä ennustetaan perustellusti jo suurimman suhdannehuipun olevan ohi. Nämä relevantit arviot on koko ay-liike tyystin ohittanut.

Rakennusliiton propagandassa ontuu mielestäni pahiten se kohta, jossa ymmärrys palkankorostusten perusteista rajoittuu vain yhteen suuntaan – ylöspäin. Kun jossain vaiheessa volyymit varmuudella heikkenevät, niin menemme huonompaan suhdanteeseen jäykistyneellä palkkarakenteella. Siksi olisi perusteltua vaatia, että palkat joustaisivat tällöinkin vallitsevan suhdanteen mukaan eli alaspäin.

Rakennusalalla on erittäin suuri merkitys koko kansantaloudelle. Joidenkin arvioiden mukaan yksi työpaikka perusrakentamisessa indikoi 3 muuta uutta työpaikkaa.

Mikäli kohoavat kustannukset viedään täysimääräisesti esim. asuntojen hintoihin, niin tämä saattaa lisätä erityisesti sitä tuskaa, missä etenkin keskituloisten kyky uudistuotannon ostamiseen heikkenee merkittävästi.

Tämä ilmiö vaivaa nimenomaan maakuntien keskuspaikkoja sekä pääkaupunkiseutua ja heikentää täten omalta osaltaan niin kipeästi kaivattua työvoiman liikkuvuutta.

Alkavat lakot ovat ikäviä myös Keski-Suomen osalta. Yhtenä lakon kohteena on kyyjärveläinen Betset, joka työllistää yli 500 henkilöä eri puolella Suomea.

Maakuntamme on vasta nyt saavuttamassa yritysten liikevaihdossa vuoden 2008 tason. Tämä kylmä tosiasia laittaa vakavasti pohtimaan, mistä todellisuudesta ne puheet mellevistä jakovaroista oikein kumpuavat?

Lasse Hakala

Jyväskylä