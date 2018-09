Rakenteellisiin ongelmiin on Suomessa monia syitä

Maamme rakenteellisten ongelmien syistä olen jo aiemmin (KSML 22.9.) esitellyt teemat kvartaalitalouden kirous sekä instituutio-omistajien henkinen velttous ja älyllinen epärehehellisyys. Niiden ohella tärkeimpiä syitä ovat myös virkamieseliitin nälöalattomuus, lokeroitunut yhteiskuntamme ja neuvostoaikainen luovuusvaje.

Vaikka virkamieskuntamme on voittopuolisesti osaavaa ja vastuuntuntoista, omalla, vuonna 1971 alkaneella urallani kansainvälistyneen elinkeinoelämämme asiantuntija- ja johtotehtävissä on tullut vastaan aivan liian monta vastuullisiin tehtäviin kiipinyttä, itseään täynnä olevaa luonnevikaista ja vainoharhaista moukkamaista öykkäriä.

Vaarallisinta on, kun he pääsevät vetämään hallinnonalaosaamisen vajeessa uusia ministereitä kuin pässiä narussa.

Yksi karmaisevimmista 2000-luvun taloushistoriamme esimerkeistä on ns. palvelupuistoprojektin estäminen ja moneen kertaan torpedointi. Lopputuloksena oli yli 60 000 työpaikan menetys ja lähes 30 merkittävän kansainvälisen yrityksen Suomeen etabloitumisen estäminen. Järjetöntä motiivia moiseen kukaan ei voi edelleenkään käsittää.

Tuossa vuonna 2004 käynnistyneessä projektissa ryhmä kokeneita teollisuusjohtajia pyrki konseptiin, joka pysäyttäisi silloin kiihtyneen työpaikkojen menetyksen Aasiaan erityisesti teknologiateollisuuden ja metallin toimialoilla. Mainittu virkamieseliitti riitautti projektin. Lopulta syytteet hylättiin asiattomina ja täysin perusteettomina korkeinta oikeutta myöten. Syyttäjälaitoksen piikkiin voi panna tässä vielä yli 20 000 työpaikan menetyksen lisää.

Vasta nyt suhdannekierron mahdollistamana näistä tämän projektin torpedoinnilla menetetyistä työpaikoista osa on alkanut sulaa uusiksi työpaikoksi.

Vahingonkorvausvaatimukseen valtiota vastaan on identifioitu tähän mennessä 112 yritystä, jotka vilpittömässä mielessä olivat panostaneet palvelupuistoprojektista odotettuihin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Myös häikäilemättömästi tilannetta hyväkseen käyttänyt rahoittajapankki saanee liitännäisvaatimuksia.

Tämäkin esimerkki kertoo surullisella tavalla siitä, ettei meillä julkisella ja yksityisellä sektorilla ole luonnollista vuorovaikutusta ja kiertoa urakehityksessäkään pelkästään jo ymmärryksen lisäämiseksi puolin ja toisin. Tämä on yhteiskuntakehityksessä yksi vakavimpia ahtaumia, lokeroitumista.

Se mitä ei ole kirjoitettu sallituksi on kiellettyä. Se on neuvostoaikaista luovuusvajetta. Tämänhän me idänkaupankin konkarit opimme karvaasti aikanaan.

Samaa toki on soveltanut sittemmin Nokia voimiensa tunnossa. Nokian muutamasta harvasta sopimuspohjasta ei ollut lupa kenelläkään poiketa.

Asenneilmastossamme ennen muuta julkisella sektorilla, toki myös yksityisellä, on huomattavasti helpompi panna syrjään ja hylätä uusi, hyväksi kyllä mielletty mutta ennen kokematon tai ohjeistamaton asia kuin ryhtyä hakemaan siihen luovaa ratkaisua.

Hannu Krogerus

laamanni

Äänekoski