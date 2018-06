Ramoninsilta aiotaan rakentaa ilman laillista kuulemista

Jyväskylän kaupunkisuunnittelu- ja kaavoitusviranomaiset ovat yhdessä AVI:n ja ELY:n kanssa vieneet Ramoninkadun siltahanketta eteenpäin sammutetuin lyhdyin.

Alakaupungin asukkaiden huomio on kiinnitetty strategisesti vain Kankaansiltaan ja Tourujoen vapauttamiseen ja kunnostukseen. Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelmasta pidetyssä informaatiotilaisuudessa suunnitelman esittelijät vaikenivat visusti Ramoninkadun siltahankkeesta ja joen alajuoksun suunnitelmista.

Pian oli luettavissa Keskisuomalaisessa vesilain mukainen kuulutus, jossa kerrotaan, että Ramoninkadun sillalle on saatu purku- ja rakentamislupa. Tähän tultiin, kun sillan hakemusvaiheen olemattoman pientä kuulutusta kukaan ei ollut huomannut 15.2.2018 Keskisuomalaisesta piilotettuna huvi-ilmoitusten joukkoon.

Nykyisellään Ramoninkadun kevytväylä on tärkeä pakokaasuton reitti pyöräilijöille ja jalankulkijoille, koululaisista ja vanhuksista lapsiperheisiin. Se on turvallinen väylä lastenvaunuja kuljettaville, pyöräilijöille ja koiran ulkoiluttajille. Tourulantie puolestaan on meluisa, vilkasliikenteinen ja vaarallinen ylittää; pitkällä matkalla on yksi ainoa suojatie.

Vanha Ramoninsilta yhdistää Vaajakoskelta, Halssilasta, Jyskästä, Aittorinteeltä ja Kangasvuoresta tulevan pyöräilyreitin alikulkutunneleiden kautta kaupungin keskustaan, Matkakeskukseen ja siitä edelleen läntisiin kaupunginosiin aina keskussairaalan mäelle asti.

Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry on valittanut Ramoninkatu 4:n avovankilakaavasta hallinto-oikeuteen ja sieltä tulleen kieltävän vastauksen jälkeen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen käsittely on kesken mm. puuttuvan YVA- ja SOVA-arvioinnin sekä manipuloitujen luontoselvitysten osalta.

Asukasyhdistys on jättänyt ely-keskukselle myös rakennusperintö- ja luonnonsuojelulain mukaisen suojeluesityksen Tourujoen arvokkaan vanhan rakennuskulttuurin ja monimuotoisen hienon luontomaiseman säilyttämiseksi.

Suojelualueeseen tulee säilyttää kauniin jokirannan lisäksi siihen kiinteästi kuuluvat Taulumäen kirkko, Vanha hautausmaa, Neitsytpuisto, Neitsytpolku, Vanha kivääritehdas sekä Lutakossa vaneritehtaan aikaiset piippu ja tehtaan konttori, Vanha asemarakennus sekä Harmoonitehdas. Lisäksi ranta-alueeseen kuuluu puistoksi kasvanut entisen Tourulan tilan alue, Ramoninpuisto ja Ramoninkadun jykevä lohkokivisilta, jonka vieritse kulkee uhanalaisten liito-oravien reitti koiranuittopaikan elinvoimaiseen oravapopulaatioon.

Alakaupungin asukkaat haluavat säilyttää vanhaa rakennettua kulttuuriperinnemaisemaa Tourujokivarressa, mutta kaupunki- ja maisemasuunnittelijat, rakennuttajat sekä kaupunginvaltuusto päättäjineen, ovat lyöneet keskenään kättä päälle Ramoninkadun siltahankkeesta ilman naapurikiinteistöjen omistajien, asukkaiden ja asianosaisten kuulemista.

Eero Kuusela

puheenjohtaja

Ulla Jylhä

sihteeri

Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry.