Rapautuuko lukion yleissivistävyys?

Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoihin perustuva korkeakoulujen opiskelijavalinta puhututtaa.

Suomen Lähilukioyhdistyksen puheenjohtaja Jukka O. Mattila otti kantaa lukion kielten kurssien jäämiseen muiden kurssien jalkoihin (HS Mielipide 23.9.). Eetu Salmi ilmaisi huolensa (KSML 14.10.) aikaisemmin ylioppilaaksi valmistuneiden mahdollisuuksista päästä opiskelemaan toivomalleen alalle, kun he joutuvat ”taistelemaan opiskelupaikastaan liian suppealla yo-tutkinnolla”.

Eetu Salmen huoli on aiheellinen. Huoli on samalla laajempi ja koskee myös tulevia kirjoittajasukupolvia. Yksi esimerkki on matematiikan ja erityisesti pitkän matematiikan painottaminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. On helppo ihmetellä, miksi kieliä opiskelemaan pyrkivä saa ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan laudaturista enemmän pisteitä kuin pitkän kielen laudaturista. Samoin on myös muissa aineissa. Menestyminen pitkässä matematiikassa on tutkimusten mukaan hyvä ennustaja opinnoissa menestymiselle yleisesti. Motivaation mittaajaksi esimerkiksi kielten opiskelussa siitä ei kuitenkaan ole.

Voinee hyvällä syyllä kysyä, johtaako kaavailtu todistusvalintauudistus lukiomme yleissivistävyyden rapautumiseen. Keskittyminen jo lukion tai jopa jo peruskoulun yläluokkien aikana oppiaineisiin, jotka opiskelija vuosien päästä oletettavasti tulee kirjoittamaan, ei edistä lukion laajan yleissivistävän tehtävän toteutumista. Tähän kuuluu myös sen tietämyksen hankkiminen, mikä ihmisten välisessä, myös kansainvälisessä, kanssakäymisessä on eduksi.