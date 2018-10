Rata vie aina vain poispäin

Kun Keuruu hakee mukaan junaliikenteen pilottihankkeisiin (KSML 17.10.), on hyvä kerrata infrahistoriaa. Unohtuiko jotain, jota on aiemmin selvitetty? Miksi ratayhteyden peruskorjauksen selvän tarpeen toteaminen on niin vaikeaa? Taistelimmeko turhaan Haapamäki–Pori-radan purkamista vastaan 90-luvulta lähtien?

Ainoa hyvä asia on, että asioita ainakin puidaan nyt EU:n ilmastotavoitteiden puitteissa ja yhteiskuntavastuuna. Tosin uudet pilottitutkimukset siirtävät pääratapainotteisuudessaan unholaan sen, mitä on saatavissa tai jo saavutettu. Varsinkin kun pitäisi katsoa asiakokonaisuuksia myös poikittaisilmansuuntaan länteen päin.

Tärkein ja eniten työstetty ratayhteys on jälleen tarkoitus unohtaa –vanhana, arvottomana ja nykyaikaistamattomana ratainfran tuhlauksen varoittavana esimerkkinä.

Missä unessa haapamäkiset Keuruun kaupunginhallituksen jäsenet uinuvat? Eikö kehdata ottaa kantaa mitenkään Haapamäki–Pori-yhteyden puolesta? Se olisi EU:lle ja talouselämän kehitykselle välttämäton, valtakunnan halkova tavaraliikenteen päärata ja Kaukoidän yhteys, jonka valtakunnallista kokonaisarvoa tulevaisuudessa ei vielä osata edes kartoittaa ja ennustaa.

Luulisi, että kaupunginhallituksessa joku tai ainakin Pori–Parkano–Haapamäki-radan yhteistyöelimessä istuva olisi tuon kirjauksen uskaltanut kirjauttaa kannanottoon ministeriölle. Radalla on merkitys pilottina, biokaasuvetoisena vihreänä ratahankkeena. Eikö uskallus riitä sen esittämiseen?

En näe tällaista kaksinaamaista tilannekohtaista esiintymistä ja aikaisemmin edenneiden projektien hylkäämistä positiivisena infrastruktuurin kehitystyönä Keurusseudulle. Kaupunginhallituksen marssijärjestys on hukassa. Vai eletäänkö jälleen hyvissä toteutustoiveissa kymmenvuotissyklein valtiovallan avovankilakompensaation esimerkkejä noudattaen?

Ymmärrän jos pitäydytään vain liikenteessä olevien ratojen pilottiesityksissä. Mutta näinhän torjutaan yhä uudelleen liikenteeseen peruskorjattavat rataosuudet. Kiskot ovat aina vieneet Haapamäeltä pois.

Antero Pohjonen

Keuruu, Haapamäki