Rattijuopot pois maanteiltä uuden tekniikan avulla

Tänä kesänä olemme saaneet lukea lähes joka päivä rattijuoppojen ja huumekuskien aiheuttamista liikenneonnettomuksista. Milloin kolaroimalla tapetaan syyttömiä tai ajetaan suojatiellä lasten päälle. Milloin tuodaan autolla humalassa ajaen lapsia kouluun tai paetaan silmittömästi ajaen poliisia.

Poliisin keinot näyttävät olevan varsin rajalliset ja tehottomatkin estämään näitä tilanteita.

Tehokas keino kyllä löytyy, jos niin halutaan. Tämän päivän autoissa ja moottoripyörissä on runsaasti erilaista elektroniikkaa. Niistä löytyy ajonestolaitetta, alkolukkoa, GPS-paikanninta jne. Ratkaisu olisi tämä.

Ajokorttiin pitäisi lisätä siru ja ajoneuvoihin pakolliseksi kortinlukija. Auto käynnistyisi vain sirullisella ajokortilla. Kortti otettaisiin pois laitteesta, kun auto on käynnistynyt.

Siispä, kun poliisi ottaa kortin pois, niin samalla ajaminen loppuu siihen.

Laite toimii varkaudenestona, kun omistaja ohjelmoi autoon ne ajokortit, joilla on auton ajo-oikeus joko pysyvästi tai määräajan.

Laite myös kerää ajonopeustietoja, jolloin onnettomustapauksissa tai muuten epäselvissä tilanteissa poliisi voi tarkistaa ajonopeuden ja kuka on ajanut. Tietoa ei kuitenkaan voisi käyttää pelkään ajonopeuden valvontaan.

Jos on tilanne, jossa kukaan autossa olleista ei tunnusta kuljettaneensa sitä, poliisi voi tarkistaa kenen ajokortilla auto on liikenteessä ja syyllinen on kortin haltija.

Laite voi kerätä myös paikkatietoa, jota voidaan hyödyntää esim. oikeuden päätöksellä muiden vakavien rikosten tutkinnassa.

Laitteeseen voidaan kytkeä myös auton katsastus. Esim. jos autoa ei ole katsastettu viimeistään kolmen kuukauden sisällä katsastusajan päättymisestä niin auto ei enää käynnisty. Laitteen aktivointi suoritetaan aina katsastuksen yhteydessä.

Tiedostot voidaan säätää siten, että osa sinne kertyneistä tiedoista poistuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Lisääkin ominaisuuksia voidaan laitteeseen kehitellä tarpeen mukaan.

Tarvittaessa tietoja voidaan tallentaa suoraan pilvipalveluun, jolloin laitteen tuhoaminen ei poista tietoja. Jos laite on ohitettu tai ajoneuvo muuten saatu käyttöön ilman, että ko. laite ei ole päällä niin ajoneuvo tuomitaan aina valtioille menetetyksi.

Itse en jaksa alkaa keräämään mitään kansalaisaloitetta eduskuntaan.

Mutta jospa jokin kansanedustaja tarttuisi asiaan. Paikallisen kokoomuslaisen kansanedustajan agendalla aika näyttää kuluvan alkoholin saatavuuden vapauttamiseen, joten se nyt ei rattijuopumusta vähennä. Hakkaraisella on taas omat ongelmansa.

Mutta jospa vaikka politiikan konkari Mauri Pekkarinen voisi tehdä asialle jotain. Näin säästyttäisiin tulevaisuudessa liikenteessä varmasti useilta ihmishenkien menetyksiltä ja vammautumisilta.

Kari Jussila

hammaslääkäri

Jyväskylä