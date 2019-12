Ravitsemusterapeutteja tarvitaan kunta- ja maakuntatyöhön

Hyvän ravitsemuksen edistäjiä kunnissa ovat julkiset ruokapalvelut, varhaiskasvatus ja koulut sekä terveydenhuollon työntekijät neuvolasta aina ympärivuorokautiseen hoitoon ja hoivaan. Tätä työtä ohjaavat valtakunnalliset ravitsemussuositukset, suositukset ruokailusta ja ravitsemushoidosta. Suositusten toteuttamisessa tarvitaan ravitsemusasiantuntijan apua.

Tutkimusten mukaan ravitsemusterapeutin antama ohjaus on vaikuttavaa. Kun perustason palveluissa ei ole ravitsemusterapeuttia tai resurssi ei ole riittävä, hoitosuositukset ja hoitoketjut eivät toteudu ravitsemushoidon osalta. Erikoissairaanhoidossa aloitettu ravitsemusterapia katkeaa.

Perustason palveluissa tulee olla yksi ravitsemusterapeutti enintään 30 000 asukasta kohti, jotta työ on vaikuttavaa ja näkyvää. Tällöin työaikaa on mahdollista jakaa sekä ravitsemusterapiaan että terveyden edistämistyöhön. Tämä toteutuu mm. Pirkanmaan, Kainuun ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien kunnissa.

Kangasalan yhteistoiminta-alueen toiminta on upea esimerkki ravitsemusterapeutin laaja-alaisesta toiminnasta. Työ kattaa yksilö- ja ryhmäohjauksen ja turvaa erikoissairaanhoidosta siirtyvien potilaiden jatko-ohjauksen. Lisäksi työntekijän on mahdollista työskennellä yhdessä muiden ammattilaisten kanssa kuntalaisille järjestettävissä ryhmissä ja tilaisuuksissa, kuten senioreiden kuntosaliryhmät, perhevalmennusryhmät, vanhempainillat ja kutsuntatilaisuudet.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kunnissa on vain yksi ravitsemusterapeutin toimi Jyväskylän terveyspalveluissa, johon kuuluvat myös Hankasalmi ja Uurainen. Tällä alueella on noin 150 000 asukasta, mikä on suurin väestöpohja yhtä ravitsemusterapeutin toimea kohden koko Suomessa. Keski-Suomen alueen 252 000 asukasmäärää vastaava tarve on vähintään kahdeksan ravitsemusterapeuttia.

Kunnilla on tärkeä rooli kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Lisäksi tuleviin sosiaali- ja terveyskeskuksiin haetaan monialaista osaamista turvaamaan palvelu- ja hoitoketjut. Nyt kuntien on mahdollista vakiinnuttaa ravitsemusasiantuntijatyö osaksi elintapaohjausta, hyvinvointi- ja terveydenedistämistyötä ja turvata ravitsemusterapia, kun palveluita kehitetään Keski-Suomessa.