Synnyin 1970-luvun alussa. Elämäni (vajaat 50 vuotta) aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuus (CO2) on noussut 330 ppm:stä 410 ppm:ään (parts-per-million). Noin 25%:n lisäys.

Hiilidioksidikonsentraatio on vaihdellut 400 000 viime vuoden aikana välillä 200 ppm–300 ppm, joka vastaa noin 50%:n suhteellista vaihteluväliä. Konsentraatiomuutokset ovat tapahtuneet lämpimien ilmastollisten kausien (CO2 maksimi) ja jääkausien (CO2 minimi) tahdittamana.

Alussa mainittu ilmakehän hiilidioksidikonsentraation lisäys on koettu 50 vuodessa, lämpimän kauden aikana ajoittuen luonnollisen CO2 maksimin päälle, ja se on absoluuttisesti ppm-yksiköissä lähes yhtä suuri kuin ero lämpimän ilmastollisen kauden ja jääkauden välillä, vajaat 100 ppm yksikköä.Eli jo elinaikanani maapallon ilmakehän CO2 termostaattia on ihmiskunnan toimesta väännetty ylöspäin melkein yhtä paljon kuin on ero jääkauden ja lämpimän kauden välillä. Eikö tämä yhtään arveluta? Itse olen kauhuissani.

Petri Mutka

Jyväskylä