Reissumiesten reissumies

Legenda Tapio Rautavaaran syntymästä tulee 8. maaliskuuta kuluneeksi 105 vuotta.

Rautavaarasta on sanottu, että kun hän kypsyi aikuiseen ikään, niin ”reissumiehestä” oli karissut kaikki pintakiilto ja siloisuus, keinotekoinen asenne ja ylikorostunut omanarvontunto sekä omahyväisyyttä täynnä oleva turha uho. Miten paljon hänellä olisi ollutkaan syytä pröystäillä ja tuoda esille noita maallisia heikkouksia? Vai mitä sanotte näistä meriiteistä: keihään olympiakulta, jousiammunnan joukkuemaailmanmestaruus, yli 20 Suomi-filmin kulta-aikojen tähtiosaa sekä tietenkin kymmenien ikiaikaisten klassikkolaulujen miehisen karski mutta samalla äärimmäisen herkkä tulkki.

Kaiken lisäksi Rautavaara on tiettävästi ainut suomalainen, jota on kaavailtu Hollywoodissa Tarzanin rooliin. Näillä näytöillä, jotka ovat maassamme ylittämättömät, olisi varaa jo pikkaisen kehuskellakin? Mutta ei. Tapsa oli vain nöyränrento kansanjätkä, ja sellaisena häntä palvottiin ja rakastettiin.

Voitte vain sielunne silmin kuvitella, kun tällainen mies tarttui kitaraansa ja lauloi jossain tanssilavoilla, iltamissa tai harjanostajaisissa vaikka Kulkurin iltatähden, Yölinjalla, Lapin tangon tai Tuhlatut päivät ja katsoi rosoisella, elämänviisautta huokuvalla katseella kuulijoita lujasti silmiin. Se sai varmasti karskimmankin karjun silmänurkkaan pusertumaan kyyneleen.

Tapio Rautavaaran tarina on myös loistava osoitus siitä, etteivät mitkään vastoinkäymiset eivätkä hennonoloiset lähtökohdat määrää sitä, mikä ihmisestä loppupelissä tulee. Tapsasta, tuosta köyhästä ja pilkatusta, riisitaudin runtelemasta pojanruipelosta tuli lopulta yksi suosituimmista ja suurimmista suomalaisista! Ehkä juuri tuo jatkuva altavastaajana ja selkä seinää vastaan olotilassa oleminen poiki valtavan halun näyttää, että minustakin on johonkin!

Yksi tie parempaan oli kivien heitto. Niitä Rautavaara jo pienestä pitäen viskoili kuin henkestä pitimiksi kaiket kesät. Heittämisen rytmi oli siis jo luontaista tulevalle keihäskarjulle. Rautavaara onkin kiskaissut parhaimmillaan 240 metriä littoista kiveä. Tulos, jota pitemmälle suomalaisista eivät ole todistetusti heittäneet kuin Matti Sippala ja Jorma Jaakola.

Rautavaara voitti siis olympiakultaa vuonna 1948 Lontoon kisoissa. Hänen tuloksensa oli 69,77. Monet takavuosien heittäjät ovat pikkuisen vinoilleet tuota tulosta, ja onpa joku todennut aivan suoraan, että se ei ole kultamitalin arvoinen pituus.

Itse kehotan, että menkääpä pojat kokeilemaan! Tulos on tehty lähes perunapeltoa muistuttavalta heittoalustalta, kierolla ja painavakärkisellä koivuromulla sekä vieläpä olympiafinaalissa. En usko, että Etelätalot ja kumppanit paljoakaan pitemmälle olisivat riuhtaisseet näillä pelimerkeillä.

Lukemattomat maamme nykypäivän tähtiartistit, urheilijat sekä eturivin kulttuuri-ihmiset kunnioittavat syvästi Rautavaaraa, ja ovatpa jotkut nimittäneet hänet suurimmaksi innoittajakseen ja esikuvakseen.

Mestarisäveltäjä Toivo Kärjeltä kysyttiin aikoinaan, että mikä on Tapio Rautavaaran suuren suosion salaisuus? Kärki totesi, että kyllähän se Tapsa yleisönsä on aina osannut ottaa, mutta kaikkein tärkeintä on, että ”tämä hemmetin korsto saa ne laulut elämään”! Näinhän se on.