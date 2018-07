Reittivesien ruskettuminen on saatava loppumaan

Keskisuomalainen uutisoi 4.7. ristiriitaisin uutisin syistä, joiden ansiosta vesiemme tila heikkenee. Toisessa kirjoituksessa pääsyyllisenä pidettiin ilmastonmuutosta, toisessa ihmistoimintaa.

Tyydymmekö pitämään ilmastonmuutosta pääsyyllisenä ja seuraamaan vesien ruskettumisen vaikutuksia? Vai tunnustammeko ihmistoiminnan pääsyylliseksi? Jos niin teemme, silloin voimme puuttua ongelmiin ja parantaa vesistöjemme tilaa. Tosin ilmastonmuutoskin on ihmistoiminnan aiheuttama, mutta mahdollisuudet vaikuttaa vesistöjen tilaan ilmastonmuutoksen vähentämisen kautta ovat kovin heikot.

Metsätalous ja polttoturpeen nosto ovat sisävesiemme pahimmat likaajat. Ilmastonmuutos voimistaa niiden vaikutusta.

Luonnontilaiset suot ovat vesivarastoja, ja valunta niiltä on hidasta ja tasaista.

Osa soille valuvista vesistä painuu pohjavesiin, osa haihtuu vapaasta vesipinnasta ja osa suokasvien kautta.

Soiden ojitukset nopeuttavat ja lisäävät valuntaa. Ojien vaikutuspiirissä turpeen hajoaminen nopeutuu, ja etenkin rankkasateet kuljettavat humuspartikkeleita vesistöihin.

Pisimmälle hajonnut humus kulkeutuu vettä tummentavana liukoisena humuksena. Suo-ojien vesi voi olla hyvinkin tummaa.

Luonnontilaiset suot ovat pintavesien puhdistajia. Humuspartikkelit sitoutuvat pintakasvillisuuteen, ja suokasvit, etenkin rahkasammalet, ovat tehokkaita ravinteiden ottajia.

Turpeennostoalueiden pintavalutuskentät perustuvat suokasvillisuuden vesiä puhdistavaan vaikutukseen. Niiden tehot eivät kuitenkaan riitä turvetyömaavesien puhdistamiseen, ja pintavalutuskentästä saattaa ajan myötä kehittyä päästölähde.

Mitä sitten on tehtävä vesiluontomme pelastamiseksi?

Ensinnäkin turpeen käytöstä energialähteenä on luovuttava ja metsien uudistamisessa on tyydyttävä mahdollisimman vähäiseen maanpinnan käsittelyyn. Humus ja ravinteet on pidettävä maaperässä. Niiden kulkeutuminen vesistöihin on estettävä.

Lisäksi soille on palautettava niiden alkuperäiset tehtävät toimia vesivarastoina ja valumavesien puhdistajina. Samalla palautamme voimakkaasti leikattua suoluonnon monimuotoisuutta ja lisäämme marja- ja riistamaita.

Huonosti metsittyneet suot on ehdotettu jätettäväksi luontaisesti ennallistumaan. Vesistöjemme kannalta tuo prosessi on kuitenkin liian hidas. Ennallistamista on nopeutettava suo-ojia tukkimalla.

Sammaloituneet ojatkin toimivat vesien purkautumisteinä. Lisäksi on havaittu, että ojien vanhetessa niiden kuormitus lisääntyy.

Aikanaan on ollut rahaa kannattamattomiin suo-ojituksiin. Nyt täytyy löytyä rahaa kansallisomaisuutemme, reittivesien, puhdistamiseen.

Veli Saari

Jyväskylä