Repijät Euroopan riesana

Euroopan unioniin on soluttautunut vaarallinen poliittinen ryhmittymä, joka ei piittaa demokratiasta. Näistä esimerkiksi Unkari on varoittava esimerkki, jossa koronaepidemian varjolla poliittinen valta ja sananvapaus on yksinvaltaisesti ja julmasti ryöstetty. Sananvapaus on demokratian peruspilari.

Vastustajat hiljennetään tai laitetaan kaltereiden taakse, vaikka joku Hakkarainen muuta väittääkin puolustaessaan tällaista menettelyä. Ilmeisesti hän on joutunut väärään seuraan, jossa aivot pestään tehokkaasti. Suomen etujen puolustamisen luulisi kuitenkin olevan etusijalla.

Tuolla mandaatilla edustajat pitäisi valita päättäjiksi ja puolustamaan Euroopan yhtenäisyyttä ja vakautta. Onneksi rakentajia on enemmistönä, vaikka repijöitäkin riittää.