Ruoan- tuotannon tuska

Ilmastonmuutoksen torjunta on käynnistynyt vaikka sen todentaminen vielä on vaikeaa ja vastustusta on yhä. Suurimpia päästöjen aiheuttajia pitää tietenkin ensin saada alas. Maailman laajuudessa karjankasvatus on mittava ongelma.

Koska lihansyöntiä on pakko vähentää, olisi varsinkin tuottajien helpoin keino ajoissa vaihtaa oma-alotteisesti lehmät vähemmän kuormittaviin tuotantoeläimiin tai keskittyä viljelykasveihin. Pakon edessä moni joutuu lopettamaan elinkeinonsa kokonaan. Kuluttajat alkavat jo tiedostaa vastuunsa ja lihansyönti on kääntymässä laskuun. Muutoksesta tulee rankka, joten kaikkien osapuolien tulee olla tukena.

MTK tuottajien etujärjestönä on ollut aika hiljaa ja sillä pitäisi kuitenkin olla iso rooli prosessissa. Poliittista ohjausta tarvitaan koko ajan jotta suunta pysyy oikeana.