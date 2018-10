Ruokaketjun kaikki lenkit nyt kantamaan vastuuta

Vuonna 2017 sade ja riittämätön lämpösumma, vuonna 2018 helle ja kuivuus: suomalainen ruuantuotanto on todella ahtaalla.

Alkusyksystä keskisuomalaiset viljelijät keräsivät kolmannen rehusadon rippeitä, toivossa että sitä riittäisi ensi kesään saakka. Kehityssuunta on ollut huolestuttava jo useita vuosia ja maataloustuottajien tuotantopanokset ovat olleet lähes koko 2000-luvun korkeampia kuin tuottajahinnat.

Kuitenkin viime vuosien aikana tilanne on käynyt mahdottomaksi ja tuottajahinnat ovat laskeneet rajusti muun muassa kauppaketjujen ruoan halpuuttamisen ja maitosektorin vientiä haitanneiden Venäjä-pakotteiden myötä.

Maitosektorin kannalta avainasia on ulkopoliittinen ratkaisu Venäjän pakotteisiin. Olen itse kaikissa keskusteluissani venäläisten kansanedustajien kanssa pyrkinyt vaikuttamaan asiaan.

Viime keväänä Moskovassa neuvottelin muun muassa Venäjän ulkoministeriössä ja parlamentin ylähuoneen jäsenten kanssa ja toin esille suomalaisen maataloustuotannon tilanteen ja halun löytää ratkaisu tilanteeseen.

Moni tuottaja ei tällä hetkellä saa työstään edes sen verran tuottoa, että voisi hoitaa laskunsa ja pakolliset menonsa, saatikka viettää lomaa kerran vuodessa. Jaksamisen rajat ovat jo tulleet vastaan.

Tilanne on kestämätön – kannattamatonta elinkeinoa ei kukaan voi pitkää aikaa jatkaa.

Selvitysmies Reijo Karhisen väliraportti osoittaa, että asiassa ollaan nyt etenemässä hyvään suuntaan. Yhteisiä ratkaisuja on haettu mm. järjestämällä tapahtumia, joissa kaikki ruokaketjun tekijät ovat mukana. Jokainen kansalainen voi jakaa näitä ideoita ja ehdotuksia.

Kaupan asema ruokaketjussa on ylivaltainen, vaikka se ei sitä helposti myönnäkään. Edellytän erityisesti ruokaketjun vahvimmalta toimijalta vastaan tulemista.

On selvää, että tuotantokuluista ei voida loputtomasti karsia ja tehokkuudella on rajansa, sillä puhtaus, terveellisyys ja turvallisuus ovat juuri suomalaisen ruoan valtteja. Sen sijaan tulonjaon ruokaketjun osapuolien välillä on muututtava oikeudenmukaisemmaksi.

Suomalaiset kuluttajat arvostavat kotimaisia ja laadukkaita elintarvikkeita ja ovat myös kyselyjen mukaan valmiita maksamaan siitä. Kauppa tarvitsee kotimaisia elintarvikkeita ja tuottajia, samoin tuottajat tarvitsevat jakelukanavan laadukkaille tuotteilleen.

Julkisessa keskustelussa on korostettu liikaa vastakkainasettelua. Näin pienessä maassa pitäisi niin tuottajien, teollisuuden kuin kaupankin ymmärtää, että ne tarvitsevat toisiaan.

Raskaimman vastuun kantaa tällä hetkellä tuottaja, muidenkin on aika kantaa nyt suurempaa vastuuta. Tarvitaan reiluutta kauppaan, mutta myös merkittävää EU:n tukijärjestelmän rukkaamista: sen on kannustettava päätoimiseen ruoan tuottamiseen.

Ilmastonmuutos ja maapallon väestön lisääntyminen aiheuttavat tulevaisuudessa yhä enemmän haasteita maataloudelle. Samalla ne ovat myös mahdollisuus suomalaiselle elintarvikealalle.

Viljelyolosuhteet voivat osin parantua ja jäljitettävästä, eettisestä ruoastamme voi tulla hittituote maailmalla 10–20 vuoden päästä. Synkän kuilun yli on nyt vain päästävä. Maatalouspolitiikassa tulee keskittää voimavaroja alan tulevaisuuteen ja erityisesti auttaa nuoria tuottajia ja tiloja, jotka kehittyvät esim. erikoistumalla tai laajentamalla.

Petri Honkonen

kansanedustaja (kesk.)

Saarijärvi