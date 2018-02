Ruokaturvaa, mobiilipalveluja ja aurinkovoimaa Afrikassa

Kehitysrahoittaja Finnfundin hallintoneuvoston jäsenenä vierailin tammikuussa Etiopiassa, Keniassa ja Ruandassa. Saimme perusteellisen selvityksen hankkeista, joihin Finnfund sijoittaa lainamuotoista rahaa ja joilla on suuri merkitys paitsi ilmastonmuutoksen hillinnän, myös köyhien maiden ruokaturvan ja elintason parantamisessa.

Etiopiassa EthioChicken kasvattaa untuvikkoja, joiden munien ja lihan avulla etenkin maaseudulla asuvat perheet voivat monipuolistaa ruokavaliotaan ja parantaa toimeentuloaan. Ruokaturva paranee, vajaaravitsemus ja köyhyys vähenee.

Yrityksellä on nyt kolme kanalaa, joissa kasvatetaan untuvikkoja. Ne myydään ulkopuolisille kasvattajille, joista valtaosa on yliopistokoulutettuja alle 30-vuotiaita nuoria. He kasvattavat untuvikoista kananpoikia ja myyvät ne noin 4–6-viikkoisina perheille. Perheet, pääasiassa äidit tuottavat kanoilla munia ja kananlihaa syötäväksi ja myyntiin.

Vuodesta 2010 lähtien EthioChicken on kasvattanut ja myynyt noin 13 miljoonaa untuvikkoa. Yli 700 ihmistä on jo työllistynyt, kasvattajia on noin 1 800. Yritys on vaikuttanut positiivisesti 1,3 miljoonaan kotitalouteen – ja jopa yli kuuden miljoonan etiopialaisen elämään!

EthioChicken on ainutlaatuinen ja ainoa siipikarjayritys Afrikassa, joka on kyennyt tavoittamaan laajasti maaseudun kotitaloudet.

Yhden kotitalouden aurinkovoimala Afrikan sähköttömällä maaseudulla mullistaa elämisen tason monessa perheessä.

Tutustuimme Mobisolin liikeideaan, jossa asiakas voi maksaa sähköstään edullisella kuukausimaksulla, mobiilirahalla. Perheiden elintaso paranee ja uusiutuvan energian käyttö lisääntyy.

Kun valtaosalla maaseudulla asuvista käytössä on tähän saakka ollut vain kynttilä ja kerosiininkatkuiset lamput, voi kuvitella miten suuresta mullistuksesta on kyse. Kerosiinin katku on keuhkoille vaarallista, se tappaa afrikkalaisia enemmän kuin malaria.

Mobisolin paketti sisältää katolle asennettavan aurinkopaneelin sekä akun, joka varastoi päivällä kerätyn sähkön. Asiakas voi lunastaa laitteet kolmen vuoden aikana kuukausimaksuilla omakseen M-Pesa mobiilirahalla. Sen jälkeen sähköntuotanto on käyttäjälle ilmaista!

Kävimme maaseudulla taloissa, joissa iloittiin esimerkiksi television katsomisen mahdollisuudesta. Sähköistys vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja se mahdollistaa pääsyn tietoon ja uutisiin. Erityisen suuri kehitysvaikutus sähköistyksellä on naisten elämään.

Finnfund osarahoittaa myös 80 megawatin voimalan rakentamista Ruandassa, lähellä Burundin rajaa.

Hankkeen arvo on noin 350 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja se sisältää sekä energiatuotannon että siihen tarvittavan turpeennoston rakentamisen ja ylläpitämisen. Hankkeessa käytetään parasta mahdollista teknologiaa, jotta päästöt ja muut ympäristövaikutukset saadaan minimoitua.

Ruandan tavoite on tarjota 70 prosentille 12-miljoonaisesta väestöstä pääsy kiinteän sähköverkon piiriin. Maa kärsii kovasta energiapulasta. Uuden, kotimaista polttoainetta käyttävän voimalan avulla sähköntuotantokapasiteettia aiotaan nostaa 40 prosentilla.

Hämmästyimme Ruandan vahvaa kehitystä. Muutamassa vuodessa yli miljoona ihmistä on nostettu köyhyydestä, koulutukseen ja terveydenhuoltoon on panostettu ja ruokaturvaa parannettu. Maa on vehreä, turvallinen ja erittäin siisti. Missään ei näkynyt roskan roskaa!

Maa, joka parikymmentä vuotta sitten tunnettiin lähinnä järkyttävästä kansanmurhasta, on kovalla työllä ja ulkomaisella tuella noussut kehityksessä aivan eri tasolle kuin esimerkiksi naapurimaansa Burundi.

Aila Paloniemi

kansanedustaja (kesk.)

Jyväskylä