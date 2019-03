Sähköautot, unta vai totta?

Pienten sähköautojen määrä Suomessa lisääntyy 10 vuodessa 100 000:lla, kun hankintahinta laskee vastaavien polttomoottoriautojen tasolle.

Suomessa lienee yli 100 000 pikkuautoa kakkosautoina – niillä asioidaan pääosin taajama-alueella, eivätkä pisimmät vuorokautiset ajot ylitä sataa kilometriä. Pidemmät ajot tehdään isommalla autolla tai julkisin liikennevälinin.

Taajama-ajosta voi silti syntyä suuria vuosittaisia kilometrimääriä. Lisäksi polttoaineen kulutus on perinteisillä autoilla suurempi taajama-ajossa kuin maantieajossa kohtuunopeuksilla. Tämän autokannan korvaaminen pitkälti täyssähköautoilla voisi olla jo lähitulevaisuudessa mahdollista, mikäli sähköön siirtyminen ei nostaisi juurikaan hankintahintaa.

Voisiko valmistaa edullisesti sähköautoja, joiden hinta ja paino ei juuri poikkeaisi vastaavien perinteisten pikkuautojen arvoista?

Pienet autot, joiden moottoritilavuus on 1,0–1,3 litraa ja paino 1 100–1 200 kg maksavat uutena yleensä 15 000–20 000 euroa. Vastaavan kokoiset täyssähköautot ovat 250–300 kg painavampia ja maksavat 30 000–40 000 euroa.

Painon lisäys johtuu akuista. Sähkömoottori on polttomoottoria kevyempi.

Perinteisissä suhteellisen pienissä sähköautoissa on akkuja noin 50 kWh:n edestä, joilla pystyy ajamaan 200–350 km. Akkujen hinta on suuruusluokkaa 200 e/ kWh, joten akuston hinta on noin 10 000 euroa.

Jos riittää, että autolla voi ajaa yhdellä latauksella 100 km, noin 20 kWh:n akkukapasiteetti riittää, ja akuston pystyy lataamaan yöllä täyteen rasiasta, jossa on 16 ampeerin sulake. Tällöin akuston hinnassa säästyy noin 6 000 euroa.

Sähkömoottori voi tulla polttomoottoria halvemmaksi valmistaa. Sähköautojen hinnassa lienee enemmän tuotekehityslisää kuin perinteisillä polttomoottoriautoilla, mutta kasvavat tuotantomäärät alentavat tuota lisää. Autoverotus voidaan säätää palvelemaan täyssähköautoja.

Nämä tekijät yhdistämällä voinee pienten sähköautojen hankintahintaa laskea 20 000 euron tuntumaan. Kun otetaan huomioon voimakkaasti alentuvat energiakustannukset, sähköauto tulisi perinteistä polttomoottoriautoa halvemmaksi käyttöikänsä aikana.

Koska auton paino laskee pienemmän akuston takia, samalla energiamäärällä pääsee pidemmälle. Pienten autojen moottori painaa noin sata kiloa. On mahdollista, että sähkömoottori on puolta kevyempi.

Jos auton akusto painaa 100 kg, painon lisäystä tulisi vain noin 50 kg, eli pienen täyssähköauton kokonaispaino voisi asettua välille 1 150–1 250 kg.

Uutta autoa ostettaessa lähetetään tilaus tehtaalle, jolloin määritetään väri ja muita ominaisuuksia asiakkaan toiveen mukaisesti. Samalla tavoin sähköautojen akuston massa voitaisiin säätää asiakkaan tarpeen mukaan. Tällä olisi huomattava vaikutus auton kokonaishintaan.

Martti Aho

Jyväskylä