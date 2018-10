SDP kampanjoi kohti vaaleja velkarahalla

Arvostamani kansanedustaja Lauri Ihalainen (sd.) kommentoi kolumnissaan (KSML 13.10.) kirjoitustani (KSML 29.9.) Keski-Suomen tulevasta kasvusta ja kehittämisestä. On hienoa huomata, että monissa paikallisen tason haasteiden määrittelyssä olemme samalla linjalla.

Keinojen osalta meillä sen sijaan on yhä erilaiset näkökulmat. Totta on toki se, että SDP on tehnyt koko joukon erilaisia avauksia ja lupauk­sia eri tahoille. Vaalilaukalla on allekirjoittaneen sijasta ollut kyllä erityisesti SDP: n puheenjohtaja Antti Rinne. SDP:n ongelmana lupauksissa on niiden hintalappu. Miljardilupauksia annetaan ja puolue käy kampanjaansa velkarahalla, jotka se yrittää naamioida ”tulevaisuusinvestoinneiksi”.

Mitä tulee SDP:n tarjouksiin pk-yrittäjille, pysyn kritiikkini takana. On tietenkin hyvä, että SDP:ssä on herätty pk-yritysten edellytysten parantamiseen. Esimerkiksi esitys maksuttomasta oikeusavusta pk-yrittäjille on kannatettava.

Toki, senkin joku aina maksaa. Harvassa kuitenkin olisivat SDP:n johtamassa Suomessa ne rohkeat, jotka ryhtyisivät yrittäjiksi, kun niskaan kaadetaan yrittäjien arkihaasteiden lisäksi suuret veronkorotukset. Tämä yrittäjille uutta epävarmuutta luova linja ei voi olla sitä pitkäjänteistä elinkeinopolitiikkaa, jota Ihalainenkin peräänkuuluttaa.

En myöskään jaa Ihalaisen käsitystä Juha Sipilän hallituksen toteuttamasta talous- ja työpolitiikasta. Väite siitä, että hallitus on jakanut kasvun hedelmiä omilleen, kuulostaa perin kaukaa haetulta.

Hallitus on alentanut tällä kaudella 1,4 miljardia euroa ansiotuloverotusta, joista suurin osa on mennyt nimenomaan pieni- ja keskituloisille.

Myös Sipilän hallituksen aikana kolmikantaista valmistelua on kunnioitettu, mutta kolmikannalta on myös edellytetty tulosvastuuta. Tätä ajattelutapaa, että demokraattisesti valittu hallitus voisi lopulta päättää työpolitiikasta, on ollut SDP:n vaikea hyväksyä.

Hallituksen tulokset työllisyyspolitiikassa ovat olleet kuitenkin kiistattomat. Työllisyysaste on korkeimmalla tasolla kymmeniin vuosiin ja 115 000 suomalaista on saanut työpaikan.

Näistä syistä johtuen SDP:n pakonomaista liimautumista ay-liikkeen kylkeen on kummasteltu eri tahoilta. Jopa SDP:n listoilta aikoinaan presidentiksi noussut Martti Ahtisaari on todennut, että ”on käsittämätöntä, että demarit ja ay-liike ovat nyt romuttamassa hyvinvointivaltiota”.

Vaaleihin valmistuvassa Suomessa on hyvä havaita, että nykyisen hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseen ei ole oikoteitä eikä hokkuspokkus-tyylisiä tulevaisuusinvestointeja.

Jos me haluamme turvata palvelut, tarvitsemme yli 75 prosentin työllisyysasteen.

Tavoitteen saavuttaminen vaatii uudistuksia työelämään, sosiaaliturvaan ja verotukseen eikä katteettomia lupauksia velkarahalla. Tämä toivottavasti ymmärretään piakkoin myös SDP:ssä.

Sinuhe Wallinheimo

kansanedustaja (kok.)

Jyväskylä