Saarenmaa on osa kouluverkon kehittämistä

Saarenmaan koulun kohtalo on noussut esille useissa Keskisuomalaisen julkaisemissa mielipidekirjoituksissa (mm. Hakkarainen 31.12., Könttä 2.1. ja Mäki 2.1.). Asia on ollut jo vuosia esillä, joten kyseessä ei ole uusi asia.

Saarenmaan koulua ei olla päätöksenteossa nyt arvioimassa pienten koulujen kriteerien pohjalta vaan lakkautus perustuu koko Läntisen Palokan kouluverkkotyöhön ja tilankäytön tehostamiseen.

Jo vuonna 2014 tehdyssä kouluverkkoselvityksessä sekä läntisen Palokan kouluverkkoselvityksessä vuodelta 2017–2018 todettiin, että uuden Savulahden päiväkotikoulun valmistuttua Saarenmaan koulusta voidaan luopua. Kyse on siis huomattavasti suuremmasta kokonaisuudesta uusine investointeineen kuin yhden yksikön lakkauttamisesta.

Saarenmaan alueen 1. luokalle tulevat oppilaat ovat tulevana syksynä ohjattavissa valmistumassa olevaan uuteen Savulahden päiväkotikouluun. Koulupolkujen näkökulmasta osalle alueen oppilaista vaihtoehtona voivat olla myös muut lähistöllä olevat koulut.

Savulahden on suunniteltu täyttyvän vähitellen ja jos Saarenmaata ei nyt lakkauteta, Savulahti on vajaakäytössä vuosia. Savulahdesta oppilaille olisi tarjolla myös uudemmat ja ajanmukaisemmat koulutilat, joissa on mm. Saarenmaalta puuttuva käsityön opetuksen tila ja uudempia opetusvälineitä.

Mikäli Saarenmaan koulua ei lakkauteta, se aiheuttaa suuria ja epätasa-arvoisia ryhmäkokoja koko läntisen Palokan alueella.

Saarenmaan koulun vuosiluokat ovat vuosittain olleet kooltaan vaihtelevia, pienin luokka-aste on tällä hetkellä 2 oppilasta ja suurin 16 oppilasta.

Opetusryhmien muodostaminen Saarenmaalla on haasteellista ja vaatii vuosittain ylimääräistä resursointia. Oppilaskohtaiset kustannukset ovat Saarenmaalla lähes kaksinkertaiset esimerkiksi Keski-Palokan kouluun verraten. Tämä on ongelmallista kun vähien resurssien kanssa kamppaillaan.

Saarenmaan koulun kohdalla on toteutettu laajat selvitykset jatkosta, kuten mm. laadittu kattava lapsivaikutusten arviointi. Saarenmaan koulun oppilaista lähes kaikki ovat jo nykyään koulukuljetuksen piirissä.

Alueen oppilaiden koulukuljetukset on jatkossakin toteutettava järkevästi koulujen toiminta, koulumatkojen pituudet ja niihin käytetty aika huomioiden. Tämä on meille kaikille tärkeää.

Saarenmaan koulurakennus on rakennettu 1921 ja sen kunto on tyydyttävä. Peruskorjaus väistötiloineen on joka tapauksessa edessä lähivuosina.

Mikäli yksikkö halutaan säilyttää, olisi päätöksentekijöiltä ollut vastuullista toteuttaa Savulahden päiväkotikoulu pienempänä ja esittää tuolloin Saarenmaan peruskorjaamista ja laajentamista vastaamaan nykyajan tarpeita.

Koulurakennus on varmasti merkittävä kyläläisille kokoontumispaikkana, mutta siihen tarkoitukseen rahoituksen on löydyttävä muualta kuin opetuksen määrärahoista.

Toivoisin luottamushenkilöiltä nyt vastuuta ja pitkäjänteisyyttä päätöksentekoon.

Anna-Leena Sahindal

vpj., sivistyslautakunta

kaupunginvaltuutettu (sd.)

Jyväskylä