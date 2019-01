Saarenmaan koulun lakkautus on perusteeton

Oman koulun merkitys kyläyhteisölle on tärkeä. Koulu ei ole vain koulu, vaan koulu on myös yhteisön keskus. Sillä on vaikutus myös yhteisön indentiteettiin.

Koulun lakkauttaminen on yhteisölle tragedia. Edelleen, kouluton kylä on asuntomarkkinoilla lohduton.

Jyväskylän sivistyslautakunnan päätös lakkauttaa Saarenmaan koulu on asia, jota ei tule viedä päätökseen. Asia tulee vielä kaupunginvaltuustoon ajallaan, jossa on mahdollisuus vielä kääntää junan kulku.

Saarenmaan koulu tulee säilyttää. Koulun lopettamiseksi ei löydy perusteita. Sen tärkeys kylän asukkaille, vieläpä lapsimäärän kasvu puhuvat puolestaan, että koulu tulee säilyttää. Sille on tarvetta.

Tietojeni mukaan korjaustarvettakaan ei ole. Koulun kunto on hyvä ja peruskorjauksen tarve olisi vasta noin 8–10 vuoden päässä. Koululla on myös muuta harrastustoimintaa ja paikkoja hoidetaan tunnollisesti. Uimaranta mukaan lukien. Kysymys on merkittävästä ja toimivasta paikasta.

Ihmettelen suuresti mitä järkeä Jyväskylän kaupungilla on lakkauttaa koulu, joka on terve ja elinvoimainen, asukkaita palveleva keskus.

Tämä on selvässä ristiriidassa Jyväskylän kaupunkistrategian kanssa, jonka tarkoituksena on lisätä yhdenvertaisuutta, palvelujen saatavuutta, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tukea harrastustoimintaa. Nytkö on näin, ettei niillä olekaan merkitystä?

Kylän asukkaita ja lapsiperheitä huomioiden on nyt Jyväskylän kaupungin tunnustettava, että Saarenmaan koulun lakkauttaminen olisi virhe. Kaikkinaiset hokemat voivat johtaa harhaan.

”Säästetään seinistä, ei opetuksesta” on käsittämätön lausahdus. Seinäthän ovat osa pedagogiikkaa.

Lain hengen mukaankin lapsia pitäisi kuulla heitä koskevissa asioissa. Lapsethan tässä joutuisivat jälleen kerran kärsijöiksi.

Tapani Mäki

kaupunginvaltuutettu (ps.)

kansanedustajaehdokas

Jyväskylä