Saarijärven reitin puhdistuminen koko maakunnan hankkeeksi

Keskisuomalaisen maiseman tunnusomaisimpana piirteenä pidetään runsaiden vesistöjen pilkkomaa kumpuilevaa metsäluontoa, jota ihmisen muokkaamat peltojen ja asutuksen piirteet kehystävät. Runsaina polveilevat vesireittimme ovat olleet tuhansia vuosia ihmisten kulkuväylinä ja ravinnon turvaajina. Monipuolisesti hyödynnetyt vesiväylät säilyivät koskemattomina ja puhdasvetisinä aina 1800-luvun lopulle saakka, jolloin tukinuitto alkoi niihin vaikuttaa.

Voimakkaimmin vesien pilaantumista aiheuttanut selluloosateollisuus alkoi vaikutuksensa 1920-luvulla. Pilaantumiselta säästyivät oikeastaan vain Keiteleen, Rautalammin ja Saarijärven reitin sekä Keurusseudun vesistöt. Lievestuore, Äänekoski ja Kaipola tulivat paperi- ja selluloosatehtaidensa vuoksi julkisuudessa vesistönpilaantumisen synonyymeiksi koko maassa. Ranta-asukkaiden aktiivisuus piti ongelmaa esillä, jota puolestaan vesiä saastuttanet metsäyhtiöt koettivat parhaansa mukaan vähätellä.

Jyväskylän Kesässä 1970 järjestetty Ihmisen ympäristö -kongressi toi nuo pilaantuneet vetemme globaalin ympäristönsuojelun tietoisuuteen. Vesiemme suojelu sai kongressin vaiheissa vaikuttavuutta, kun valtiovalta ja sen poliittiset päättäjät saatiin ongelmasta tietoiseksi ja vastuullisiksi. Yksi vaikuttava seuraus oli ympäristöministeriön perustaminen.

Laissa säädetyt päästörajoitukset vaikuttivat nopeasti niin selluloosatehtaiden päästöihin kuin asutusjätevesien haittoihin. Teollisuuden piirissä huomattu ympäristöhaittojen imago-ongelma nopeutti osaltaan puhdistusjärjestelmien rakentamista. Päävesistömme puhdistuivat nopeasti.

Vaikka maakuntamme vesien tila on varsin tyydyttävällä ja osin erinomaisella tolalla, on yksi sen huomatuista vesireiteistä, Saarijärven reitti, saastunut pahoin. Korkean humuspitoisuuden vuoksi virkistyskäyttö, kalastus sekä talousveden hyödyntäminen on vesistössä vaikeutunut. Taloudellisesti pulma tuntuu yhtäältä matkailussa, asukkaiden vesihuollossa, kalastuksessa ja toisaalta turvetuotannossa.

Veden laadun heikkenemisen syyksi on voitu osoittaa soitten ojitukset sekä yläpuolisilta turvetuotantoalueilta valuneet humuspitoiset vedet. Saarijärven reitin saasteongelmaa pitävät kiitettävästi esillä ranta-asukkaat, alueen kunnat, yhdistykset ja alan organisaatiot, mutta niiden vaikutus ei näyttäisi vielä riittävän. Tämän vuoksi olisi aihetta saada aikaan suuri julkinen tapahtuma, jossa maakuntamme poliitikot joutuisivat ottamaan sitoutuneesti kantaa.

Jyväskylässä vastikään järjestetyssä ympäristöuhkia käsitelleessä konferenssissa kerrattiin ongelmia, jotka olisi voitu tunnistaa Saarijärven reitin saasteongelmaan soveltuviksi, vaikka tätä ei teksteissä mainittu. Kongressien mietinnöt ja julkilausumat ovat tietenkin tärkeitä tutkimuksen edistämiseksi ja periaatteessa myös päätöksentekijöiden ohjaamiseksi, mutta kun ne eivät sisällä konkreettisiin ilmiöihin sidottuja elementtejä, jäävät tulokset usein vain tieteellisiksi kirjallisuusviitteiksi ja mapin täytteiksi tutkijan hyllyssä. Edes ministerin läsnäolo ei auta silloin kun suosituksia tehdään vain yleisellä ja toteavalla tasolla.

Nyt jos koskaan olisi aihetta aloittaa järjestelyt puolen vuosisadan takaisen mallin mukaisen vesiluontoa käsittelevän ympäristönsuojelukongressin toteuttamiseksi. Siinä tulisi sitoa ympäristönsuojelun tutkimus konkreettisiin ilmiöihin sekä tehdä esityksiä päätöksentekijöiden käsiteltäviksi. Olisiko tässä jopa aihe maakuntavaltuuston ensimmäiseksi päätökseksi?

Erkki Fredrikson

Jyväskylän Kesän Ihmisen ympäristö -kongressin sihteeri vuonna 1970

Jyväskylä