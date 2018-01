Saarijärvi voisi olla kulttuurin keskus

Irja Röntynen kirjoitti (KSML 15.1.): ”Onneksi Saarijärvellä on alettu ymmärtää upean museon arvo. (..) Saarijärvellä on luovuutta vaikka muille jakaa ja ihmettelenkin, onko pohjoisessa Keski-Suomessa muissa pitäjissä tuollaista museota, jonka pitäisi olla kaupungin ylpeys.”

Kokemäkeläisen, entisen viitasaarelaisen Röntysen havainto on ajankohtainen. Erityisesti maaseutukunnat ovat voimakkaassa muutoksessa. Kuntien yhteisöluonne ohenee. Ne muuttuvat yritysten kaltaisiksi arvottaen kaiken toimintansa euroina. Kunnat ovat suppeimmillaan vain palvelujen tilaajia ja tuottajia.

Saarijärven kaupungin osalta 2010-luku on ollut kamppailua talouden tasapainottamiseksi työttömyysasteen kasvua ja väkiluvun vähenemistä vastaan.

Kehittymiseen tarvitaan jotain aivan muuta. Se olisi koko maassamme ja kauempanakin tiedostetun Saarijärven vahvimman menestystekijän – kulttuurin – hyödyntäminen. Yksi osatekijä on Röntysen mainitsema Saarijärven museo.

Kulttuuri on selkeästi Saarijärven kehittämisen ykkösasia. Kaupungilla onkin tätä nykyä eväät vahvan näkemyksen muodostamiseen kulttuurinsa merkityksestä tulevaisuudessa. Tähän pitää saada yritykset mukaan. SSYP Kehitys Oy:lle on tässä sopivasti haastetta. Kulttuurista tuleva euro on yhtä arvokas kuin muusta yritystoiminnasta. Missä kulttuuri kukoistaa, siellä yrityselämä viihtyy, totesi professori Erkki Laatikainen (29.8.2011).

Saarijärven kulttuuristrategia toimenpideohjelmineen, uusi koulu- ja kulttuurikeskus sekä museon peruskorjaus ja laajennus antavat vahvan pohjan seutukunnan kehittämiseksi pohjoisen Keski-Suomen johtavaksi kulttuurin keskukseksi.

Tästä olisi rakennettavissa ympärilleen säteilevä ja vetovoimainen kokonaisuus, joka tarjoaisi koulutusta, opetusta, tapahtumia ja tuottaisi kulttuuria joka lähtöön. Tarjoaisi siis työtä ja toisi myös niitä kaivattuja euroja.

Yhteisöllisyys syntyy vain vapaaehtoisesta toiminnasta. Tämä on ollut Saarijärven vahvuus niin henkisessä kuin ruumiillisessakin kulttuurissa.

Hannu Luotola

Saarijärvi