Mitä tapahtuu ja on tapahtunut palveluissamme? Viimeisimpänä – mutta ei ehkä viimeisenä – Kyyjärvellä ollaan supistettu rajusti terveyspalveluja. Hyvin toimiva terveysasemamme on melkein suljettu, avoinna enää kaksi päivää viikossa. Voitaiskohan me kuntalaiset vaikuttaa asiaan?

Päättäjien näkökyky on tainnut hieman hämärtyä? Säästöä pitkällä aikavälillä tuskin syntyy, koska ei teveydenhoidon tarve tähän lopu, eikä edes vähene. Kustannukset säilyvät, kasaantuvat, ja viimein moninkertaisena kaatuvat päällemme. Ainakin vanhusväestölle – meille – tuo päätös voi olla kohtalokas.

Tulee kyllä mieleen, onko tämä jotenkin tarkoitushakuista? (Hiekkahoitohan on havinta hoitoa!) Totellaanko täällä jostain ylemmältä tulevia ohjeita, ei ajatella itse, ei kysytä, eikä neuvotella kuntalaisten kanssa, mistä palveluista voitaisi luopua! Haloo päättäjät, valtuutetut, yhtymähallituksen edustajat, kenen puolia pidätte? Entä johtavat viranhaltijat, oman tuolinneko puolta pidätte, vai?

Ymmärrän toki jotain raha-asioista: jos rahat ei riitä, tarvii tehdä jotain. Mutta mitä olisivat ”pitkässä juoksussa” vähiten haittaavat säästötoimet? Se on pohtimisen paikka.

Yksi asia on varma: Jos kuntaliitos tulee, olemme toisten armoilla emmekä voi päättää juuri mistään. Palvelujen karsinta jatkuu, vaikka juuri ”palveluiden turvaamikseksi” kuntaliitosta suunnitellaan. Miksi nyt vapaaehtoisesti annetaan pois tärkeintä palvelua?

Tosiasia näyttää olevan, että Saarijärvi ”kuorii kermat päältä” Saarikan terveyspalveluista. Tähänkö pitäisi alistua? Tasavertaisuus on kaukana.

Mielestäni Saarijärveltä voisi vähän supistaa ja antaa meille takaisin vaikka yksi terveysaseman päivä. Säästöä voisi siitäkin syntyä. Palvelut ja kustannukset myös vähän tasaantuisivat.

Vai mitä mieltä olette te toiset Kyyjärven asukkaat? Yritettäiskö vaikuttaa vielä asiaan?