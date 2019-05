Sain hyvää palvelua

Polvestani meni nivelsiteet ja passi piti hakea. Taksiin en olisi kyennyt istumaan, polvi ei taipunut. Avuksi tuli Palvelubussi 4. En juuri koskaan ole saanut sen vertaista hyvää asiakaspalvelua. Niin ystävällistä.

Passia hakemaan pääsin kotini vierestä. Voiko tämä olla totta, kun kaikesta nykyään ihmiset valittavat.

Rakkaat kanssamatkaajat, jos on haasteitakin palveluissa, on myös paljon kiitettävää.

On ikävää kuunnella ihmistä, jolla on vain moitetta mielessään. Palvelukartta ei synny itsestään, sen eteen on tehtävä työtä. Ikäihmisten hyvä palvelu kuten mm. palvelubussit ovat osoitus siitä.

Polvi paranee, pääsen lapsenlapseni ylioppilasjuhlaan, ja sekös mummua ilahduttaa. Mietin myös, että taidan olla jo aika, sanoisinko, en vanha mutta seniori.

Heli Kumpulainen

sosionomi

Jyväskylä