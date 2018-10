Sanan mahti

Sana on koettu jo kauan sitten myyttisessä mielessä vahvaksi, suorastaan teoksi. Enimmillään sanan on mielletty toteuttavan itse itsensä; siunauksen tai kirouksen.

Nykypäivänä puhutaan vain niin totta kuin osataan. Mutta jatkuvassa muutoksessa elävä ihminen tarvitsisi siitä selvitäkseen pysyviä arvoja, joita ovat ihmisarvo, yksilönvapaus, demokratia ja rakkaus.

Epäoikeudenmukainen maailma tarjoaa kuitenkin vain itsekkyyttä ja ahneutta. Se asettaa materian aina hengen edelle ja tähtää hedonistiseen nautintoon, tässä ja nyt. Se ei suinkaan tarjoa lupausta ikuisesta elämästä.

Kuuluisa länsimainen vapaus on muuttamassa yksilön pelkäksi kulutusvalintojen tekijäksi. Ihmistä kohdellaan vain työpanoksena. Ihmisarvo on jäämässä vain sanaksi YK:n julistuksessa ilman katetta.

Kirkegaardin mukaan ”elämää voi ymmärtää vain taaksepäin, mutta sitä on elettävä eteenpäin”. Siinä on elämisen vaikeus, mutta myös haasteellisuus.

Läntisessä kulttuurissa syvähenkinen elämä on muuttumassa pinnalliseksi ja elämänilo ajantappamiseksi. Inhimillinen kasvu puolestaan edellyttäisi tietoa siitä, missä ollaan, mihin ollaan menossa ja miksi.

Elämä itse on opettanut meille, että jos rakkaus loppuu, ihmisen kasvukin loppuu kokonaan.

Meidän aikamme ei kunnioita pitkää elämää. Sen nuoruutta palvova slogan kuuluu: ”Parempi olla rikas ja terve kuin köyhä ja kipeä”.

Kun elämä on usein kovaa ja yksinäistä vastuun painaessa, jokainen meistä kaipaa joskus turvallisia tilanteita, joissa toinen ihminen, rakastettu, ystävä tai muu lähimmäinen on kokonaan hänen käytössään. Tällainen henkinen mentorointi puhdistaa, eheyttää ja parhaimmillaan ripittää.

Päättäjien pitää ottaa aina huomioon, että ihmiset eivät milloinkaan pidä lukua siitä, mitä he saavat, vaan siitä, mitä he eivät saa. Ja ellei päättäjä itse ole osa ratkaisua, hän on osa ongelmaa!

Me, somesukupolvi, emme saa koskaan unohtaa, että on aina ollut neljä asiaa, joita emme saa koskaan takaisin: kulunut aika, laiminlyöty tilaisuus, ammuttu nuoli ja puhuttu (kirjoitettu) sana.

Koska ihmiset epäilevät sitä, mitä sanot ja uskovat vain sen, mitä teet, niin toimi tästä eteenpäin siten, että ihmiset voivat uskoa sen, mitä sanot. Ellet ole uskottava, on yhdentekevää, olet mitä muuta tahansa!

Pertti Peltola

Jämsä