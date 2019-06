Sateenkaariperheiden asemassa parannettavaa

Tällä viikolla vietetään Pride-viikkoa Helsingissä. Pride-tapahtuma juhlistaa seksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuutta sekä kannustaa hyväksymään ihmiset sellaisina kuin he ovat. Voimme Suomessa olla ylpeitä monista yhdenvertaisuutta edistävistä uudistuksista. Esimerkiksi samaa sukupuolta olevat parit huomioon ottava tasa-arvoinen avioliittolaki tuli Suomeen 1.3.2017, tosin Pohjoismaista viimeisenä.

Yhteiskunnassamme on kuitenkin edelleen syrjiviä rakenteita ja ennakkoluuloja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Yksi kipupiste on se, miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perheen perustamiseen on suhtauduttu ja erilaisia perhemuotoja tuettu yhteiskunnallisesti.

Perheen käsite on nykyisin hyvin laaja. Perinteisen ydinperheen lisäksi on mm. uusperheitä, yksinhuoltajaperheitä, monikulttuurisia perheitä, sateenkaariperheitä ja lapsettomia perheitä. Yhteiskunnan tuki- ja kannustinjärjestelmistä sekä palveluista monet kuitenkin rakentuvat perinteisen ydinperhemallin pohjalta.

Esimerkiksi hedelmöityshoitoja tulisi tarjota julkisella puolella heteroparien lisäksi myös naispareille ja itsellisille naisille. Nyt tilanne on epäselvä. Naisparit ja itselliset naiset ovat joutuneet vastaamaan kaikista kustannuksista itse.

Naisparin muodostaman perheen yhdenvertaisuutta parantaa 1.4.2019 voimaan astunut äitiyslaki. Naisparin molemmat osapuolet voivat saada juridisen vanhemmuuden, joka voidaan tunnustaa jo raskausaikana neuvolakäynnin yhteydessä. Tämä on selkeä parannus erityisesti lasten asemaan, jotka näin saavat kaksi juridista vanhempaa. Sateenkaariperheet ja uusperheet voisivat hyötyä myös mahdollisuudesta vahvistaa lapsilleen useamman kuin kaksi juridista vanhempaa.

Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten kokemuksia sekä hyvinvointia on tutkittu kansainvälisesti neljänkymmenen vuoden ajan. Suomessa Väestöliiton ja Sateenkaariperheet ry:n vuonna 2017 julkaisemasta tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaisten sateenkaariperheiden 7–18-vuotiaat voivat psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti vähintään yhtä hyvin kuin muutkin lapset ja nuoret. Tutkimuksen yli sadasta lapsesta ja nuoresta enemmistö kuvaili sateenkaariperheessä elämistä myönteiseksi tai ihan tavalliseksi arjeksi.

Toisaalta ympäristön kielteiset asenteet ja kiusatuksi tuleminen huolestuttivat lapsia ja nuoria. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten riski tulla syrjityksi ja kiusatuksi on tutkimusten mukaan selvästi muita nuoria korkeampi.

Syrjiviä rakenteita ja asenteita tulee muuttaa kaikin mahdollisin keinoin. Kodeissa tehtävää asenne- ja arvokasvatusta tukevat yhteiskunnallisten instituutioidemme (esim. päiväkodit ja koulut) yhdenvertaisuutta edistävät käytännöt. Yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä on edistettävä määrätietoisesti myös poliittisen päätöksenteon ja lainsäädännön kautta.