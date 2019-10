Sauna on osa elämää

Uimahalli AaltoAlvarissa on Alvar Aallon suunnittelema puulämmitteinen sauna (vastasauna). Saunan lämmityksestä syntyvästä savusta on ilmeisesti valitettu.

Viime vuosisadan puolivälin tienoilla oli ilmeisesti paljonkin korttelisaunoja eli ilmeisesti korttelin yhteisiä saunoja. Tuolloin tuskin kukaan valitti savusta; yhdessä nautittiin saunasta ja saunomisesta.

Sauna on elämää ja elämän tarkoitus lienee, että eletään. Puolustan vastasaunan käytön jatkamista sellaisena kuin se on ollut ja ehdotan, että naisille järjestetään myös mahdollisuus esimerkiksi maanantaisin ja torstaisin saunoa saunassa kuten nyt miehillä on vuorot tiistaisin ja perjantaisin.

Voisiko lähiympäristön asukkaille järjestää ilmaisia saunavuoroja korvaukseksi saunan lämmityksestä aiheutuvasta savusta?