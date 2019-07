Se valoisa puoli esiin

Olen 68-vuotias diabeetikko. Terveydenhoitopalveluja käytän pari kertaa vuodessa, käyn diabeteshoitajalla ja influenssapiikillä. Lääkärikäyntejä on todella harvoin. Omakanta-palvelusta luen terveystietoni.

Henkilökohtaisessa palvelussa voisi mielestäni olla myönteisyyttäkin. Tiettäväksi kyllä tulee ne ikävät asiat, etupäässä juuri ne. Silti jokaisella ihmisellä, asiakkaalla on terveystiedoissa usein myös hyvää.

Hyvien asioiden korostaminen lisää asiakkaan voimavaroja, meistä jokainen tarvitsee niitä. Myös hoitajat ja lääkärit.

Jos ihmiskäsitys on myönteinen, se näkyy myös asiakastyössä. Sen sanotaan hurskaasti olevan asiakaslähtöistäkin.

Jos saat tällaista palvelua – josta myös asiakas maksaa – sen kyllä tunnistaa. Olen saanut sellaistakin.

Hoitoalalle hakeutuu myös ihmisiä, joilla on omassa elämässä haasteita. Näitä tapauksia on tullut julkisuuteenkin.

Olen eläkkeellä mutta aikoinaan tein hoitotyötä. Meidät testattiin tarkasti 80-luvun alussa. Empatiakin.

Suomessa on joskus paljon kielteistä ihmiskuvaa palveluissa, on tietysti myös myönteistä. Työ voi olla on raskasta. Ja ”henki” tunkee läpisin väkisinkin. Asiakkaat eivät ole tyhmiä, osaavat lukea rivien välistä. Jos naamataulu näyttää 25 yli 7, se ei liene paras mahdollinen houkutin alalle. Viestihän sekin on.

Kuulutan alalle enemmän psykologisia testejä, parempaa palkkaa, kykyä olla rehellinen myös itselleen ja kysyä miksi teen tätä työtä. Jos alkaa tökkiä ja työstä tulee rutiinia, vaihda alaa. Kun ymmärtää ilon ja myönteisyyden tärkeyden, sen huomaavat myös asiakkaat.

Aikoinaan ala oli arvostettu, nykyään ei. Olisikohan myös peiliin katsomisen paikka?

Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Asiakas ei saa olla objekti, johon voi kohdistaa mitä vain epäasiallista.

Minä en mene lääkärille vain sen vuoksi että diabeteshoitaja sanoo kun et ole käynyt kahteen vuoteen, en siksi että sairaanhoitopiiri saa rahaa minulta, en mene myöskään huonon palvelun vuoksi

Jänis sanoi pojalleen tämän lähtiessä kotoa: ”Silimäthän ne on peässä sullakin.” Niin. Onneksi on ja avautuneetkin ovat.