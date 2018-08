Sellubisnes vie metsänhoitoa

Kirjailija Rosa Liksom katsoo (KSML 5.8.), että metsämaisemamme on pilattu tehometsätalouden hakkuilla. Sen sijaan Suomen metsäkeskuksen johtaja Ari Eini on jo virkansa puolesta tyytyväinen metsiemme hoitoon (KSML 10.8.).

Monille keskustelu lienee yhdentekevää. Valtaosa väestöstämme on syntynyt tehometsätalouden aikana. Moni heistä on kaupunkilainen, jota laajat aukot ja nuoret, usein hoitamattomat metsäpöheiköt eivät kiinnosta. Se on heille normaalia suomalaista metsämaisemaa – vertailupohjaa muunlaiseen metsään heillä ei ole kuten meillä hieman vanhemmilla.

Suomen metsätalous perustuu vanhoihin saksalaisiin oppeihin, joissa ihannemetsä on tasaikäinen ja yhtä lajia. Jokaista metsää käsitellään samalla tavalla maksimaaliseen puuntuottoon pyrkien.

Saksassa on jo huomattu, että pieleen meni: yksinkertainen ja kaavamainen metsätalous ei ole parasta. Siellä ja muuallakin paitsi Suomessa ja Ruotsissa on tehty metsänhoidon täyskäännös. Pyritään luonnonmukaisiin, kerroksellisiin sekametsiin ja niiden luontaiseen uudistumiseen – ja eroon avohakkuista, jos mahdollista.

Myös Suomessa luonnonsuojelijoiden ohella lukuisat tutkijat ja metsänomistajat ovat perustellusti huolissaan paitsi maisemasta myös metsien monimuotoisuuden vähentymisestä. Metsillä on muitakin arvoja kuin kuitupuun tuotto.

Vuoteen 2014 asti metsien kasvatus parin harvennushakkuun jälkeen päättyi aina avohakkuuseen. Niin puritaanisia meillä oltiin, että edes eri-ikäisen metsän kasvatusta ei saanut tutkia! Millä opeilla metsäkeskukset ja -hoitoyhdistykset nyt osaisivat neuvoa metsänomistajia eri-ikäisrakenteisen (jatkuvapeitteisen) metsän hoidossa?

Metsä on monimutkainen ekologinen systeemi. Hyviä neuvoja ja ohjeita toki tarvittaisiin, sillä vastuuta metsänhoidosta ei saa jättää yksin metsänomistajalle.

Vuosikymmenien metsänhoitomallin seurauksena lähes kaikki metsämme ovat tasaikäisiä. Siirtyminen eri-ikäiseen metsänkasvatuksen on hankalaa.

Muutos vaatii vuosikymmeniä ja on taloudellisesti kannattavaa metsänomistajalle vain pitkän ajan kuluessa. Luonnonsuojelijoiden peräämä avohakkuukielto ei ole kannatettavaa, sillä eri-ikäisyys ei sovi kaikille kasvupaikoille, ja jäykillä kielloilla metsänhoidossa on aiheutettu jo riittävästi harmia.

Väitteelle avohakkuiden ylivoimaisuudesta ilmastomuutoksen torjunnassa ei ole perusteluja. Päinvastoin. Kun kaikki puut ja pahimmillaan kannotkin poistetaan, häviää koko alueen hiilivaranto vuosikymmeniksi. Sitä tuhansienkaan taimien kiihkeä kasvu ei korvaa.

Einin väite jalostettujen taimien ylivoimaisuudesta luonnontaimiin verrattuna vaatisi perusteluja. Ainakin ajatus on vastoin saksalaista suositusta ”luontaisesta lisääntymisestä”. Toki viljellyt taimet ovat nykyisin erinomaisia. Mutta kuinka hyvin keinotekoisesti jalostetut taimet kestävät muuttuvassa ilmastossa tauteja, tuhohyönteisiä, kuivuutta ja kovia tuulia?

Taimipulan vuoksi taimia tuodaan Ruotsista. Kuinkahan ne kestävät meillä? Kasvien sopeutuminen erilaisiin olosuhteisiin on hidasta, mutta tuhot voivat olla nopeita. Niinpä kaikissa laajoissa kokeiluissa maltti on valttia.

Ei-metsäammattilaisen näkökulmasta en voi kuin hämmästellä perinteisen metsänhoidon yksipuolisuutta ja uusien käytäntöjen tempoilua eri suuntiin.

Perinteinen metsänhoito kuuntelee herkästi metsäteollisuuden toiveita, mutta ohittaa helposti kaikki metsälle aiheutuvat haitat. Metsänhoitomme ei ole tiedettä vaan kvarttaalitaloutta.

Sellun korkean hinnan ja suuren kysynnän seurauksena myös tukkeja kannattaa nykyisin heittää kattilaan. Kallis tukki sekä venäläisten ja ruotsalaisten sahojen hyvä kilpailukyky ovat heikentäneet sahojemme kannattavuuden.

Jos kehitys jatkuu näin, joutuuko osa sahoistamme lopettamaan toimintansa? Vai ostaako kolme suurta metsäyhtiötämme ne? Silloin kantohinnat metsänhoitotavasta riippumatta romahtavat. Se olisi vain metsäjättien etu ja siihen ne varmasti pyrkivätkin.

Hannu Korpela

Jyväskylä