Selvitystä tehdään avoimesti

Päätoimittaja Pekka Mervola antaa ymmärtää (KSML 4.2.), että Alvan vähemmistöosuuden myyntiä on valmisteltu salaillen. Hän toteaa, että asiaan on vaikea ottaa kantaa ilman kunnon selvityksiä.

Kantaa Mervola on kuitenkin ottanut: tämä on jo ainakin kolmas kirjoitus aiheesta, vaikka päätöksenteko myynnistä, jos siihen ylipäätään päädytään, tapahtuu aikaisintaan kesäkuussa. Hyvä näin, keskustelu on tervetullutta.

Muutenkin aiheesta on keskusteltu ja tiedotettu poikkeuksellisen paljon. Kaupungin päätöksentekijöille asiaa on avattu mm. kahdessa valtuustoseminaarissa 28.10. ja ja 9.12.2019 ja useamman kerran myös kaupunginhallituksessa. Nyt torstaina asiasta järjestetään avoin keskustelutilaisuus kuntalaisille.

Keskisuomalainen kirjoitti 15.1.2020 sinällään asiallisessa jutussaan kyseessä olevan suuren vesihuollon yksityistämisen. Varsinkin valtakunnan julkisuudessa mielikuva on sen jälkeen ollut, että koko vesihuolto myydään.

Useassa kirjoituksessa hanketta on verrattu virheellisesti Carunaan, onpa puhuttu jopa jyväskyläläisten pohjavesien myymisestä.

Näin emme ole tekemässä. Selvitämme kaupunginhallituksen päätöksen 16.12.2019 mukaisesti mahdollisuutta saada vähemmistöomistaja monialaiseen energiayhtiöömme, johon vesihuolto on siirretty vuonna 2006.

Mahdollinen vähemmistöomistaja saa luonnollisesti osuuden myös vesihuollosta, mutta kaupunginhallituksen päätöksen mukaan määräysvalta esimerkiksi veden hinnoittelun perusteista pysyy kaupungilla.

Päätöksen perusteluissa todetaan lisäksi, että ostaja voi olla myös julkisesti omistettu energiayhtiö, jolloin omistus pysyisi kokonaan julkisena.

Selvityksen taustalla ovat seuraavat syyt:

1. Aktiivisena omistajana selvitämme erilaisia omistusjärjestelyjä, joilla voimme tuoda lisäarvoa yhtiön johtamiseen ja tuotantorakenteen kehittämiseen pitkällä aikavälillä,

2. tunnistamme energiatoimialan murroksen ja pyrimme hallitsemaan siihen liittyviä riskejä ja

3. tällä hetkellä yhtiön vähemmistöosuudesta on odotettavissa hyvä arvostustaso, joka voidaan sijoittaa ja siten rahoittaa kaupunkilaisille tärkeitä palveluita tulevaisuudessakin.

Seuraava vaihe päätöksenteossa tulee maaliskuussa, jolloin kaupunginhallitus päättää, onko löytynyt sellaisia ostajakandidaatteja, jotka täyttävät niille asetetut ehdot. Jos on, jatkuu selvitystyö näiden kandidaattien kanssa.

Aikaisintaan asia tulee valtuuston päätettäväksi kesäkuussa. Jos ei, loppuu prosessi siihen, eikä mitään myydä.

Päätöksentekijät saavat luonnollisesti käyttöönsä kaikki selvitykset ja asiakirjat. Myös kuntalaisille asiasta tiedotetaan jatkossakin avoimesti.

Aion jatkaa kaupungin päätöksenteon puolustamista myös Twitterissä. Se on osa päätöksenteon avoimuutta. Epäilemättä saamme vielä lukea myös monta päätoimittajan kolumnia aiheesta.