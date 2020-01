Senioriliikunta on halpaa

UKK-instituutilta tuli uusia liikkumissuosituksia yli 65-vuotiaille (KSML 17.12. 2019). Kovin merkittävää muutosta uusissa suosituksissa ei ole entisiin verrattuna.

Kestävyysliikunta arvioidaan yhtä tärkeäksi kuin ennenkin. Myös siitä terveysliikunnan tutkijat ovat olleet jo pitkään perustellusti yhtä mieltä, että kaikenlainen liikkuminen on hyväksi.

Sellainen painotus on nyt tullut entistä selvemmin esiin, että korostetaan arkiliikunnan ja lihaskuntoharjoittelun merkitystä. Myös niin sanottua pätkäliikuntaa arvostetaan entistä enemmän. Siis myös hyvin lyhytkestoisillakin liikuntasuorituksilla on merkitystä.

Tässä muutama senioriliikkujan oma kommentti ja kokemus. Lihaskunnon harjoitteluun kuntosali on paras paikka ja Jyväskylän kaupungin seniorikortti on erinomainen asia.

Hiukan ihmetellen luin lehdestä, että osa kaupunginvaltuutettuja on politikoinut sellaisella asialla, että kortti pitäisi saada ilmaiseksi kaikille senioreille. Valtuutettujen aloite on kaatunut, ja hyvä niin. Ei sellainen asia tarvitse korjausta, joka on kunnossa.

Käyn salilla säännöllisesti enkä ole vielä kuullut siellä (tai saunassa) koskaan, että kortti olisi kallis. Sen sijaan olen kuullut varmaan jo kymmeniä kommentteja, että 75 euroa vuodessa on hyvin halpa hinta siitä, että voi käyttää kuntosalia, uimahallia ja saunaa vaikka viitenä päivänä viikossa.

Imurointi ja lattioiden pesu on hauskempaa, kun ajattelee, että nekin ovat pieniä liikuntasuorituksia. Erityisen hyvä suoritus on imuroida sängyn alta lattialla maaten.

Kaupungilla käveleskelyä ei tarvitse erikseen motivoida, sehän on aina mukavaa. Jyväskylä on mainio paikka, kun joka paikassa on mäkiä, joissa syke sopivasti nousee. Oma suosikkini sauvakävelyyn on Harju, sama nousu, jota ralliautot nousevat Harjun erikoiskokeessa.

En ole hiihtänyt kertaakaan Laajavuoren varastolumiladulla. Melko suosittu hiihtopaikka se tuntuu senioreille olevan silloin, kun luonnonlumille ei vielä pääse.

Onhan se etu, kun pääsee hiihtämään pari kuukautta jo silloin, kun uutta lunta ei vielä ole tarpeeksi. Tapansa kullakin. Itse odotan kärsimättömänä, milloin pääsen suosikkiladulleni Soidenlammen ympäristöön.

Hiihto on paras liikuntamuoto talvella. Vaikka ilmastonmuutos uhkaavasti lyhentää talvia täälläkin, on sitä hiihtokautta sentään vielä kolme, jospa neljäkin kuukautta pitkä ilman varastoluntakin. Hiihtokauden jälkeen pyöräily taas maistuu.