Seuraako ilmastoahdistuksesta ilmastoähky?

Otsikolla ”Me päätämme mistä vaaleissa puhutaan” päätoimittaja Maria Pettersson kirjoitti vaalivaikuttamisesta Journalisti-lehdessä (31.1.). Hänen mukaansa media päättää varsin pitkälle siitä, mitkä aiheet nostetaan esille vaaliteemoissa, ja tämähän ei voi olla vaikuttamatta myöskään vaalien lopputulokseen.

Nyt näyttääkin siltä, että useat valtamedian edustajat pyrkivät nostamaan ilmastoasiat etusijalle tietyn poliittisen agendan saavuttamiseksi ja samalla lakaisemaan muut hankalat teemat maton alle. Pahoin pelkään, että tämä liiallinen tuputtaminen johtaa lopulta ilmastoahdistuksesta ilmastoähkyyn.

Myös lähes kaikki puolueet ovat vaalien alla rynnänneet kilvan keräämään populistisesti poliittisia irtopisteitä ilmastokeskustelun varjolla. Olemme tilanteessa, jossa pyritään luomaan mielikuvaa, jonka mukaan meidän on podettava kollektiivista ilmastoahdistusta omien päästöjemme vuoksi ja pyrittävä toimimaan johtotähtenä koko muulle maailmalle ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Julkisuuden lietsoma ilmastoahdistus konkretisoitui varsin selkeästi paljon mediahuomiota saaneissa nuorten koululakoissa ja ilmastomarsseissa.

Nuorten hätä on varmasti aitoa, ja nuoruuteen kuuluu olennaisesti tietty ehdottomuus, mutta realiteetit jäävät usein vähemmälle huomiolle. Aikuisten tulisikin, päinvastoin kuin lisätä nuorten ahdistusta, lievittää sitä kertomalla, että Suomi on jo nyt ilmastoasiassa kärkimaiden joukossa vähennettyään hiilidioksidipäästöjään paljon enemmän kuin EU-maat keskimäärin viimeisten 30 vuoden aikana.

Kaikki toimet ovat tietenkin tärkeitä, mutta samalla pitäisi kuitenkin säilyttää terve suhteellisuudentaju. Suomi on piskuinen, harvaan asuttu maa, jonka osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on yhden promillen luokkaa. Siis vain yhden promillen!

Jokainen pystyy keventämään omaa mieltään tekemällä ekotekoja, mutta samalla kannattaa pitää mielessä, että ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen, monimutkainen ilmiö. Tämän taistelun päänäyttämö sijaitsee Kiinan ja Intian kaltaisissa maissa, ja vaikka me suomalaiset kieltäisimme yksityisautoilun tai muuttuisimme kaikki vegaaneiksi yhdessä yössä, niin sillä tuskin olisi juuri mitään vaikutusta globaalilla tasolla. Myös ajatus, että suurimmat saastuttajat ryhtyisivät seuraamaan juuri Suomen esimerkkiä, on hyvin epätodennäköinen.

Jos nuoret kuitenkin haluavat tekoja, tehokkaampi keino kuin mielenosoitukset olisi toimia konkreettisena esimerkkinä aikuisille. Kierrätyksen lisäksi he voisivat lopettaa merkkivaatteiden tilaamisen Kaukoidästä. Luopua moposta tai mopoautosta ja siirtyä pyöräilemään. Lopettaa harrastukset, jotka vaativat autokuljetusta. Vaihtaa hampurilaiset vegeen ja sirkkoihin. Kieltäytyä lähtemästä lentoteitse etelänmatkalle. Ja koska datakeskusten hiilidioksidipäästöt muodostavat tällä hetkellä 2 % kokonaispäästöistä (sama kuin lentoliikenne) heidän tulisi heittää älypuhelimet, pelit ja muu turha viihde-elektroniikka kierrätysroskiin.

Esa Kekäläinen

Jyväskylä