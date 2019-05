Seurakunta ja tilakiistat

Jyväskylän seurakunnan toimitilat on saatava kuntoon – terveellisiksi työtiloiksi seurakunnan henkilökunnalle ja seurakuntalaisille. Useita tiloja on ollut käyttökiellossa jo vuosia sisäilmaongelmien vuoksi – osaa valitettavasti käytetään niistä huolimatta. Erityisesti kirkkojen sulkeminen harmittaa, kotikirkkoon lähellä olisi hyvä päästä.

Ajankohtainen kiista käydään leirikeskuksista. Kirkkoneuvosto äänesti Vesalan uudisrakennusasiasta 15.5. – seuraavaksi siitä äänestää kirkkovaltuusto 28.5. Kirkkovaltuustossa voittajakanta tarvitsee 2/3 enemmistön.

Ajamme Vesalan uudisrakennusesityksen hylkäämistä kirkkoneuvostossa, koska seurakunnalla on vähintään kaksi taloudellisempaa vaihtoehtoa leirikapasiteetin parantamiseen.

Koivuniemen leirikeskus on kunnossa ja suuren järven rannalla upealla hirsikirkolla varustettuna. Puuttuu vain majoitustilat toista samanaikaista rippikoulu- tai muuta leiriä varten. Vieressä on myynnissä tontti, jonka ostamalla ja majoitustilat rakentamalla asia olisi kunnossa.

Toinen Vesalan lähes seitsemän miljoonan uudisrakennusta edullisempi vaihtoehto on rakentaa seurakunnan pääkirkon eli Taulumäen kirkon yhteyteen seurakuntatalo, jossa voisi järjestää esteettömissä tiloissa kirkkokahvit, kokouksia ym. sekä olisi tarjota kävijöille esteettömät sosiaalitilat, jotka Taulumäkeen on joka tapauksessa pakko rakentaa – sitäkin vessahanketta on pyöritelty vuosia tuloksitta. Kaupunkileirikeskus mainittiinkin jossain suunnitelmissa.

Taulumäen lähiympäristö on kaunis. Tourujoen rannassa voisi nauttia luonnosta keskellä kaupunkia. Majoitustiloja ei tarvittaisi, kun jokainen nukkuu kotonaan. Taulumäellä on rakennusoikeutta riittävästi ja tontti on oma.

Seurakuntamme on vakavarainen ja velaton. Sillä on monta leirikeskusta aktiivikäytössä. Mitään järkevää syytä luopua niistä ei ole. Luonnon keskellä perheiden, vanhusten, nuorten, henkilökunnan, luottamushenkilöiden eli kaikenlaisten ihmisten leirit tuottavat hyvinvointia ja iloa elämään.