Seurakunta tuuliajolla

Vesalan leirikeskuksen tilatarve on kasvanut ja rahoitusta tarvittaisiin 3,2 milj. euroa lisää (KSML 22.11.). Jyväskylän kirkkovaltuusto oli aiemmin tehnyt äänestyspäätöksen 5,5 milj. euron investoinnista.

Tämä kuvaa hyvin seurakuntamme asioiden valmistelun tasoa, ainakin, jos kyseessä ovat kiinteistöt. Tuuliajolla ja kurssi hukassa johtaa aina vaikeuksiin, jopa karilleajoon. Ainakin jos ollaan merellä – ja kirkko jos mikä purjehtii elämän merta. Sen ”perämiehet” ovat hukanneet kurssin ja niin on jouduttu tuuliajolle.

Jyväskylän seurakunnalla on runsaasti kiinteistöjä ja paljon ongelmia. Kirkkoja on pantu kiinni ja hallinto hajautettu ympäri kaupunkia. Kaikkiin niihin on syynsä. Mutta yksi merkittävä syy on osaamattomuus. Mikään ihmisen rakentama ei kestä ikuisesti, mutta kun kirkko tuhoutuu 30 vuodessa, on oltava huolissaan.

Miksi kiinteistöjen kanssa on tähän tultu? Siksi, että säästettiin kiinteistönhoidon henkilökunnasta. Seurakunnan säästötalkoissa he joutuivat ensimmäisinä kortistoon. Melkein puolet joutui jättämään työnsä. En tosin tiedä, oliko joukossa ketään hallinnosta.

Muitakin syitä toki on. Yleensä ne aina kulminoituvat säästöihin. Rahaan. Henkilöstö kärsii. On 50% kanttoreita ja 50% pappeja. Siis palkataan 1/2-työsuhteeseen, kun säästetään. Sästetäänkö väärästä päästä?

Seurakuntavaalit on nyt käyty ja uusilla luottamushenkilöillä on vastuu asioista. Heidän tärkein tehtävänsä on vastata seurakuntamme taloudesta ja hallinnosta.

Ottakaa siis ”härkää” sarvista älkääkä hyväksykö puutteellisesti tehtyjä esityksiä. Älkää uskoko kaikkea mitä teille kerrotaan. Uskokaa omaan arvostelukykyynne. Olkaa itsenäisiä ja rohkeita. Jyväskylän seurakunta on suuri ja sen tase on kunnossa. Haasteisiin pystytään vastaamaan.

Vesala, Koivuniemi, näistä vielä jatketaan. Reimari, Taulumäki, niistäkin pitää jatkaa. Lohikoski, Huhtasuo, Halssila, ovat vailla päätöksiä.

Päättäjät: Vaatikaa ymmärrettävät perustelut ja tarkat laskelmat, joista selviävät kustannusvaikutukset investointien suuruudesta ja myös käyttömenoista.

Matti Björk

Jyväskylä