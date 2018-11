Seurakuntavaalit - etuoikeus omasta iästä riippumatta

Pohdin pitkään, miksi vielä lähtisin seurakuntavaaliehdokkaaksi. Mielestäni on tärkeää, että myös meitä iäkkäämpiä olisi kirkkovaltuutettuina ja rinnallamme varttuisi upea joukko nuorempia ihmisiä.

Näin nuoret saavat hyvän esimerkin tähän tärkeään työhön. Juuri nyt iloitsen kaikilla listoilla näkyvistä nuorista, mutta ennen kaikkea partionuorten vahva usko tuo sitä jotain, toivottavasti hyvin monen taholta, seurakuntaan.

Itselleni kaikenikäiset lapset ja varhaisnuoret ovat koskettaneet sydäntäni hyvin syvältä. Olenhan itse saanut olla mukana kasvatustyössä sekä pyhäkoulun että monen muunlaisen kerhotoiminnan kautta yli 50 vuoden ajan. Pienten lasten loiste silmissä, kun heille kertoo Raamatun teksteistä erilaisin tavoin.

Pari kesää sitten sain kunnian vierailla lähes jokaisella Jyväskylän alueen rippileirillä, ja koin sen yhteenkuuluvuuden tunteen, kun näin miten nuoret ottivat koko sydämestään vastaan vanhemman kirkkoneuvoston jäsenen.

Saimme kokea hienoja yhteisiä hetkiä, ja hyvin monen kuulin sanovan, että he halusivat jatkaa isosena. Toivoisinkin, että jokainen isoseksi pyrkivä otettaisiin mukaan jotta nuoret eivät jäisi ripille pääsyn jälkeen oman onnensa nojaan.

Seurakunnan tulisi pitää huoli varttuneemmista nuorista ja järjestää seurakunnan puolesta yhteistä menoa. Esimerkiksi musiikkitoiminta nuorten keskuudessa on seurakunnassamme todella jäänyt. Onhan kanttorit toki ylikuormitettuja, mutta nyt yksi kanttori hoitamaan vaikka pelkästään lasten ja nuorten kuorotoimintaa!

Toivon että te nuoret vanhemmat ymmärrätte, kuinka tärkeää on, että lapset kastetaan seurakuntayhteyteen. Olisi hienoa, että papit muistaisivat kasteen yhteydessä kutsua vanhemmat pienen lapsensa kanssa pyhänä kuulemaan lapsen nimeä kirkkoon.

Näin nuoret perheet kasvaisivat seurakuntaan lapsen kautta uudestaan. Mummot ja papat kulkisivat heidän myötä erilaisissa tilaisuuksissa, mutta ennen kaikkea sunnuntaisin jumalanpalveluksissa.

Kun meistä tulee vanhoja ja jo vähän raihnaisiakin, seurakunnan tulisi antaa tärkeää apuaan sekä diakonia-, että kotikäyntityön kautta. Seurakuntatyötä aktiivisesti tekevät voisivat vierailla yksinäisten ja seuraa kaipaavien vanhusten luona. Veteraaneja, kuten emme muitakaan iäkkäitä, saa unohtaa!

Minulla on oma vahva usko kolmiyhteiseen Jumalaan, Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään henkeen. On aivan upeaa monien vaikeuksienkin keskellä tuntea, että Jeesus on minutkin ristillä pelastanut, ja olen saanut suuren armon hänen kauttaan.

Jo lapsuuden kotona meille kaikille yhdeksälle lapselle opetettiin pienestä pitäen rukoukset illoin aamuin, ja muulloinkin. Isä Meidän -rukous, jonka Jeesus on itse opettanut, on hyvin tärkeä. Monesti tulee ajateltua sen kohtaa anteeksiannosta. Oma anteeksiantomme on todella pieni taivaallisen isämme anteeksiantoon verrattuna.

Olen saanut toimia Jyväskylän seurakunnassa työntekijänä, ja kun lopetin työt siellä, hain jonkun ajan päästä luottamustoimia. Niitä on onneksi riittänyt, ja olen saanut omalta pieneltä osaltani palvella seurakuntalaisia monin tavoin.

Mutta nyt aivan erityisesti rukoilen meidän Taivaan Isältä, että meidän luterilainen seurakuntamme pysyisi Raamatun mukaisena eikä anna paholaisen puuttua erilaisiin asioihin, jotka eivät kuulu kristilliseen uskoon.

Minun kirkkoni, ja toivon että kaikkien ihmisten kirkko on sellainen, että jokainen on sinne tervetullut ja elää kirkon yhteydessä sillä tavalla, kuten Raamattu meitä opettaa esimerkiksi Paavalin kirjeessä korinttilaisille.

Raija Sipinen

seurakuntavaaliehdokas

Jyväskylä