Sinulla on vastuu

Maapallolla on käynnissä eläinten ja kasvien joukkotuho. Jos emme muuta tapojamme, tämä ekokatastrofi voi tuhota lapsiemme ja lapsenlapsiemme elämän ja maapallon luonnon. Jokainen ostovalintasi ratkaisee. Sinä olet ratkaisevan tärkeä. Ovatko tekosi vastuullisia?

Jokainen voi tehdä osansa luonnon puolesta. Voi vastustaa kulutusta, ostaa vähemmän, kierrättää, korjata. Jos ostaa jotain, niin ostaa jo käytettynä. Voi sijoittaa rahansa turhan krääsän sijasta luonnon suojelemiseen ja olla tästä ylpeä. Omasta metsäpalasta voi tehdä luonnonsuojeluteon.

Voi valita syövänsä luomua kasvisruokaa tehotuotetun ruoan sijaan. Sillä valitsemalla luomuruoan ei tue niiden myrkkyjen käyttöä maataloudessa, jotka aiheuttavat hyönteiskadon.

Valitsemalla kasvisruoan vähentää merkittävästi ruokansa ekologista kuormaa, ja se on tärkeä teko eläinten puolesta. Sillä samaan aikaan, kun koira saa parasta mahdollista hoitoa, miljoonat eläimet kokevat stressaavan elämän ja kuoleman.

Lehmä-äideiltä viedään niiden lapset lähes heti syntymän jälkeen kerta toisensa jälkeen, ja ihminen vie maidon, joka on vasikkaa varten – tarpeettomasti, sillä aikuinen ei tarvitse enää maitoa.

Emme tarvitse näin paljon lihaa ruoassamme, vaan sen on todettu olevan sairausriski. Lihankulutus on kasvanut jatkuvasti samalla kun eläinten olot tehotuotannossa ovat heikentyneet.

Isoisovanhempamme kauhistuisivat, jos näkisivät, mitä teemme kotieläimillemme. Kauhistuisitko itse? Oletko nähnyt, millaisissa oloissa syötäväksi kasvatetut eläimet elävät? Ostamalla lihaa kannatat tätä tuotantomallia.

Erityisesti muovin kierrättäminen ja kulutuksen vähentäminen on tärkeää, koska sitä on määrällisesti todella paljon ja se on ongelmallinen kertyessään esimerkiksi vesistöön. Muovin hajoaminen luonnossa vie 100–500 vuotta. Osta kaikki tuotteet muina kuin muovisina, kuten teräksisenä tai puisena. Sillä muovia on käytetty vasta alle 100 vuotta ja sitä ennen on ilman tultu toimeen 195 000 vuotta.

Mieti aina, tarvitseeko sinun todella ostaa mitään, sillä mainokset jatkuvasti koettavat saada sinut ostamaan keksityillä syillä.

Sen sijaan jokainen tarvitsee ystävällisiä tekoja. Ole ystävällinen kanssakulkijoillesi ja kotiluonnolle. Yhteisössä on voimaa. Tee tekoja, joista voit olla ylpeä.

Saara Sormunen

Jyväskylä