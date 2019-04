Sisäpiirin päätöksenteko uhkaa leikata Keski-Suomen siivet

Jyväskylän seutu on kiistatta yksi Suomen nykyisistä ja tulevista kasvukeskuksista. Valtionhallinto on ilmaissut tahtonsa parantaa tällaisten vahvojen kaupunkiseutujen ja kasvukäytävien kilpailukykyä ja tukea kasvavien alueiden omia vahvuuksia. Käytännön teot kuitenkin puhuvat usein toista.

Valtiovalta toteuttaa yhteiskunnan visiota ja strategiaa päämäärähakuisesti ja epäreilusti. Vahvat intressiryhmät ohjaavat tavoitteiden toteutusta niin, että toisia suositaan muiden kustannuksella. Kun rahoituspäätökset tehdään tältä pohjalta, alueiden pitkäjänteinen ja johdonmukainen kehittäminen vaarantuu.

Jyväskylän yliopiston ict-koulutuksen syrjiminen on ikävä esimerkki siitä miten käy, kun rahanjaosta sovitaan suljetuissa kuppikunnissa. Yliopisto jäi viime vuonna vaille opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta, jolla oli tarkoitus saada helpotusta maamme koodaripulaan.

Vaikka Jyväskylän yliopisto on Suomen suurin kandidaattitason it-alan kouluttaja ja toiseksi suurin ylempien korkeakoulututkintojen kouluttaja, merkittävin rahoituspotti myönnettiin verkostoyliopisto FITechille Aalto-yliopiston koordinoimaan ict-alan koulutuskokonaisuuteen.

Ict-alan osaaminen on tärkeä maamme ja sen alueiden menestystekijä. Suomessa alan osaajista käydään kovaa kilpailua. Heitä tarvitaan yhä enenevissä määrin edesauttamaan yritysten kasvua ja menestystä.

Arvioiden mukaan Keski-Suomeen tarvittaisiin jopa 1 000 uutta ict-osaajaa eri sektoreille. Esimerkiksi vahvat vientialamme, kuten metsä- ja teknologiateollisuus, ovat omiaan kehittymään ict-alan imussa.

Tällaisten nousevien tarpeiden tunnistaminen on Jyväskylän yliopiston tärkeä vahvuus. Lisäksi vahva koulutusosaaminen takaa sen, että yliopistolla on täysi valmius kouluttaa nykyistä enemmän ict-osaajia. Ilman lisäresursseja yritysten osaajatarpeen kasvuun on kuitenkin mahdotonta vastata. Koulutusrahojen puutteesta voikin tulla kasvun este Keski-Suomessa ja Jyväskylän seudulla.

Tekniikan alan yliopistojen muodostama FITech-yhteisö olisi ensiarvoisen tärkeä foorumi myös Jyväskylän yliopistolle.

FITech vie yhteistyössä yritysten kanssa eteenpäin juuri sellaista joustavaa opiskelua ja täydennyskoulutusta, joka palvelee nykyistä ja tulevaa työelämää sekä rakentaa innovaatiokykyä.

Keski-Suomi ja Jyväskylän yliopisto on kuitenkin jätetty sen ulkopuolelle, koska yhteisö on rajannut itsensä vain perinteisiin teknillisiin korkeakouluihin. Jos FITech todella mielisi kaataa koulutuksen vanhoja raja-aitoja ja tarjota huipputason ict-opintoja, Jyväskylän yliopistolla olisi paikka osana yhteisöä.

On väärin, että perustajajäsenet voivat jakaa tukimiljoonat omaan etupiiriinsä naulaamalla tarkoitushakuisesti osallistumisen rajat. On niin ikään väärin, että tällainen hegemonian tavoittelu saa valtionjohdon siunauksen.

Vaadimme, että Suomen tuleva johto ottaa kriittiset osaamistarpeet aidosti huolekseen ja nostaa hallitusohjelmaan koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen alueellisten vahvuuksien kehittämisen.

Jyväskylän yliopiston osaaminen on maan kärkeä. Jyväskylän yliopisto ansaitsisi rahoituksen ja tuen valitsemalleen visiolle. Yliopisto luo monipuolista hyvinvointia, joka heijastuu keskuskaupunki Jyväskylää laajemmalle ympäri maakuntaa ja edelleen koko Suomeen.

Kun osaavan työvoiman saatavuus ei koidu esteeksi, yritykset pystyvät menestymään ja saavuttamaan tavoittelemansa potentiaalin.

Elinvoimainen maakunta taas lisää yliopiston houkuttelevuutta. Etupiiripolitiikka ei saa koitua Keski-Suomen kohtaloksi.

Jari Rautjärvi

puheenjohtaja

Ari Hiltunen

toimitusjohtaja

Keski-Suomen kauppakamari