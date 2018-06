Sodassa ei tasa-arvo ensimmäisenä toteudu

Pidin naiivina ja suorastaan tuhoisana tämän lehden pääkirjoituksen (KSML 6.6.) esitystä tehdä asevelvollisuudesta sukupuolineutraali, mitä sillä sitten tarkoitetaankin.

Kirjoittajaa oli viehättänyt Elisabeth Rehnin johtaman työryhmän saman suuntainen esitys, jossa asevelvollisuudesta haluttiin tasa-arvoista, valikoivaa, sekä kieltäytyjille ja muuten estyneille rangaistusveroa.

Puolustusvoimia kehotettiin osaltaan valmistautumaan viimeistään ensi vuosikymmenellä toteutuvaan sukupuolineutraaliin asevelvollisuuteen. Mitä se on? Juuri sitäkö, mitä Rehnin työryhmä esittää, vai koko itsenäisyyden ajan toimineen maanpuolustustahdon kannatteleman järjestelmän edelleen kehittämistä?

Vastuunsa tuntevan lehden ei pitäisi lähteä mukaan romuttamaan puolustusvoimia samalla mallilla, millä Ruotsin armeija tuhottiin.

Sota ja armeijat ovat aina olleet suuren uhon ja tuhon tuojia kansankiihottajien käsissä. Tilanne ei ikävä kyllä ole tässä mielessä maailmalla parantunut, ehkä päinvastoin. Suomi on kyennyt eleettömästi, hyvissä käsissä, säilyttämään yhteiskunnallisen vakautensa ja kansainvälisen luotettavuutensa kaikissa sodan ja rauhan oloissa. Sota-asioissa on oltava aika pragmaattinen, ja Suomen on ylläpidettävä sellaista potentiaalia, jonka jokainen sodasta päättävä huomioi.

Tasa-arvokysymysten sotkeminen sodan kuvaan on lapsellista ja osaltaan murtaa sitä henkistä pääomaa, jonka varassa Suomea on puolustettu ja puolustetaan jatkossakin. Puolustusvelvoitteen korvaaminen vapaaehtoisuudella, veronmaksulla tai muulla korvaavalla ajankäytöllä vie pohjan juuri siltä, mistä Suomi tunnetaan ja maata arvostetaan.

Keskustelun ei kuitenkaan saa antaa rapauttaa yleiseen asevelvollisuuteen perustuvaa puolustusratkaisuamme, toteaa pääkirjoitus, aivan kuin vetääkseen maton alta omilta sanoiltaan.

Lars-Olof Fredriksson

Äänekoski