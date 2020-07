Sodille on vanhoja ja myös uusia syitä

Keskisuomalainen käsitteli pääkirjoituksessaan (KSML 8.7.) veden merkitystä konfliktien aiheuttajana. Samalle viivalle tuotiin uskonto, energia ja ruoka.

Tässähän nämä keskeisimmät sotien syyt ovat: ruoka, vesi, energia ja uskonto. Ne sanelevat paljolti kansan, valtion tai valtioliittoumien elinmahdollisuuksia. Jos jotain niistä puuttuu, katse kääntyy naapuriin ja hieman kauemmaksikin.

Suomessa näitä tekijöitä ei juurikaan ole sodan syiksi tunnistettu, koska ne ovat olleet joitakin harvoja ajanjaksoja lukuun ottamatta maassamme tasapainossa.

Ruokaa on ollut tyydyttävästi, vettä yltäkyllin, kotimaista energiaa joltisestikin (nykyinen riippuvuus venäläisestä ydinenergiasta ja kaasusta kielteinen piirre) eikä uskontokaan ole vuosisatoihin isoja riitoja aiheuttanut.

Tämä vieläpä maassa, joka logistisesti ajateltuna on saari! Ulkomaan kaupastamme 90 prosenttia tapahtuu meritse.

Maailmalla sotien syyt puetaan tarpeen mukaan mitä moninaisimpiin valepukuihin: suurvallan turvallisuustarpeet (esim. Pietarin turvavyöhyke), vääryyksien oikaisu, omien kansalaisten väärä kohtelu toisessa maassa, vähemmistöryhmän avunpyyntö, uskonryhmien kaltoin kohtelu, vallanhimo, näitä riittää.

Itseriittoiset, mieleltään järkkyneet tai muutoin sairaat valtionpäämiehet ovat syiden nimeämisessä oma lukunsa.

Suomen kaltaisten pienten maiden on syytä tunnistaa nämä tosiasiat, mutta pitää yhteiskuntansa perusasiat kunnossa, maanpuolustus yhtenä niistä.

Puolustustahto syntyy ihmisissä sen jälkeen, kun he kokevat että heillä on elämänlaatu kunnossa, heillä on työtä ja toimeentuloa, heillä on paikka yhteiskunnassa, heillä on ihmisiä ympärillään ja heillä on luottamus tulevaisuuteen. Kaiken tämän jälkeen syntyy ihmisissä tarve ja halu puolustaa sitä elämänmuotoa, yhteiskuntaa ja maata, joka on tarjonnut heille ihmisarvoisen elämän, totesi kenraali Jaakko Valtanen vuonna 2019.