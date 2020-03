Soidenlammesta murtomaahiihtokeskus

On ehkä yllättävää, mutta tänäkin talvena on Jyväskylässä hiihdetty loisto-olosuhteissa. Ladun Majan–Soidenlammen alue sijaitsee noin 120 metriä Päijänteen pintaa korkeammalla, ja vuodesta toiseen sieltä löytyy lähiseutuja paremmat lumiolosuhteet. Edes tämä talvi ei ole tuonut poikkeusta.

Alueesta on muodostunut hiihtäjille keidas, joka näyttää vetävän kansaa niin, että tehdyt laajennukset pysäköintialueisiin käyvät ahtaaksi. Latujakin on hoidettu vähintään kiitettävästi.

Erityisesti on pistänyt silmään eteläsuomalaisten hiihtäjien invaasio. Sana on kiirinyt maan lumettomiin osiin, ja Soidenlammesta on vähän kuin varkain muodostunut myös hiihtoseurojen harjoittelukeskus.

Kolmisoppisen ja Soidenlammen alueesta olisikin suhteellisen pienillä investoinneilla kehitettävissä uusi liikuntapääkaupunki-slogania tukeva koko kansan urheilu- ja liikuntapaikka. Nykyisiä reittejä hieman uudistamalla saataisiin latuprofiileihin helposti monipuolisuutta. Lumetusjärjestelmälle olisi jo valmiiksi kelvolliset mahdollisuudet, koska alueelta löytyy pieniä järviä.

Pysäköintialueiden ja huoltorakennusten rakentaminen ei pääosin kaupungin omistamalle maalla liene ongelma. Alueen sijainti kaatopaikan takamaastoissa taannee sen, ettei vaihtoehtoisia maankäyttöpaineitakaan ole. Hyvällä tahdolla ja suunnittelulla kehittäminen olisi toteutettavissa vaarantamatta Ladun Majan perinteitä ja tunnelmaa kaupunkilaisten kiireettömänä luontoliikuntakohteena.

Hiihdon suosio liikuntamuotona ei ole katoamassa mihinkään. Talvien muuttuminen avaa Jyväskylässä yllättäviäkin mahdollisuuksia, kun niihin huomataan tarttua!