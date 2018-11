Sopien, ei repien

Sipilän hallitus ei jää historiaan vain äärimmäisen kovasta politiikasta työttömiä tai muita pienen toimeentulon varassa olevia kohtaan. Ei edes toiminnastaan ammattiyhdistysliikettä vastaan. Se jää historiaan pyrkiessään romuttamaan suomalaisen sopimisen kulttuurin. Perinteen, jonka avulla olemme nousseet sotien jälkeen yhdeksi maailman vauraimmista kansoista.

Olemme Suomessa etsineet kompromisseja ja ottaneet eri näkemyksiä huomioon jo vuoden 1940 tammikuun kihlauksesta lähtien. Tällöin ammattiliitot ja SAK tunnustettiin neuvotteluosapuoliksi. Suomessa on siitä lähtien hyvin pitkälti yhteisesti sovittu työmarkkinoihin liittyvät asiat. Tämä on ollut periaate, jota sekä työntekijät ja työnantajat yhdessä hallituksen kanssa ovat kunnioittaneet.

Sipilän oikeistohallitus on alusta lähtien hyökännyt voimakkaasti työntekijäjärjestöjä kohtaan. Uhkailtiin lainsäädännön muutoksilla, jos työntekijät eivät suostu kilpailukykysopimukseen. Sopimuksen synnyttyä hallitus rikkoi sen tekemällä lukuisia leikkauksia ja heikennyksiä työttömyysturvaan. Työttömien osalta heikennyksiä on jatkettu koko hallituskausi, eikä siinä ole ikävä kyllä työntekijöiden etujärjestöjä kuunneltu.

Työntekijöiden työsuhdeturvan heikennykset ovat myös olleet vahvasti esillä. Tätä on perusteltu työllistämisen kynnyksen madaltamisella.

Haaste on yhteinen. Tiedostan työntekijän palkkaamiseen liittyvät taloudelliset huolet pienissä yrityksissä. Tämä on silti ratkaistavissa kaikkia osapuolia tyydyttävästi, mikäli tahtoa löytyy. Hallitus on ikävä kyllä hakenut keinoja ainoastaan työntekijöiden irtisanomissuojasta.

Ay-liikkeellä ja hallituksella on yhteinen tavoite. Kaikki haluavat, että yrityksillä menee hyvin ja työllisyys paranee. Ay-liikkeen tehtävä on kuitenkin myös puolustaa jäseniään. Olivat nämä sitten työelämässä tai työttömänä.

Yhteisesti hyväksyttyjä ratkaisuja on löydettävissä. Tämä vaatii tahtoa ja haluan uskoa, että sitä kaikilta vielä löytyy. Sopimisen tie on ainoa, jotta turvaamme pienen kansamme yhtenäisyyden ja tätä kautta hyvinvointivaltion tulevaisuuden.

Juho Kautto

vpj., vasemmistoliitto

kansanedustajaehdokas

Äänekoski