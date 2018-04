Sopimisen kulttuuri on nyt koetuksella

Maamme hallitus on suuressa viisaudessaan taas tehnyt uusia esityksiä siitä, kuinka työnsaantia helpotetaan. Viimeisimpinä ajatuksina ovat irtisanomisen helpottaminen alle 20 hengen yrityksissä, ja nuorten työntekijöiden määräaikaisten työsuhteiden tekeminen käytännössä ilman mitään perusteita.

Ajatus siitä, että irtisanomista helpottamalla luodaan työpaikkoja, on aika absurdi ajatus. Myöskin loputon määräaikaisten sopimusten ketjuttaminen ei kyllä tuo työmarkkinoille mitään positiivista värinää.

Näitä suunnitelmia kun kuulee, ja jos on ylipäätään työelämässä ollut, tietää todellisuuden olevan aivan muuta. Työsuhteen päättäminen uusien työntekijöiden suhteen on jo nyt melko helppoa.

Koeaika, jota jo pidennettiin, niin sen aikana voi työsuhteen lopettaa hyvin vaivattomasti. Sitten on huomattava määrä vuokrafirmojen kautta olevia, joille voi milloin tahansa sanoa, ettei huomenna tarvita.

Toistaiseksi voimassa olevista työsuhteista taas lomautuskäytäntö on erittäin helppo tapa päästä työntekijöistä, jos yrityksellä menee heikosti. Näin ollen kysymys onkin siitä, mikä tässä on vaikeata. Vai onko niin, että tulevaisuudessa millä syillä tahansa olisi oikeus irtisanoa henkilöstöä.Sopimiseen on aiemmin kuulunut kolmikantaneuvottelut. Nyt niillä pyyhitään pöytää.

Työntekijäjärjestöjen kanssa suurella vaivalla aikaan saatu yhteiskuntasopimus kun tehtiin, niin myöskin todettiin, että muita heikennyksiä ei enää tule. Toisin kävi. Tässä kohtaa korostaisin luottamuksen merkitystä. Työnantajapuolen pitkäaikainen ja ansioitunut neuvottelija juristi Lasse Laatunen totesi luottamuksen olevan sopimisessa kaikkein tärkein asia. Hän myöskin totesi että kovienkin neuvottelujen jälkeen sopimukset erityisesti ay-liikkeen kanssa myöskin pitivät, ja hän arvosti sitä suuresti.

Maamme nykyinen hallitus ei tunnu sopimisen kulttuurista piittaavan lainkaan. Se varmistaa, että jatkossa luottamuksen löytäminen on todella vaikeaa, jollei mahdotonta.

Totean vielä, että jos olisi ollut tiedossa kilpailukykysopimusta tehtäessä, että sitä ei kunnioiteta, sopimatta se olisi jäänyt. Tämä suorastaan pakottaa ankaraan vastarintaan, ja täysin tarpeettomiin ongelmiin. Ne olisivat helposti voitu välttää toimimalla yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan.

Arto Liikanen

pääluottamusmies

teollisuusliiton hallituksen jäsen

Muurame