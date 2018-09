Sosiaaliohjaus kuuluu kaikille terveys- ja sote-asemalla

Viime aikoina sote-uudistukseen liittyvässä keskustelussa sosiaalipalvelut ovat jääneet vähemmälle huomiolle kuin esimerkiksi lääkäriaikojen saatavuus. Tästä aiheesta pääkirjoitustoimittaja Anita Kärki kirjoitti Nimellä-kolumnissaan (KSML 5.9.).

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilun palvelupakettiin kuuluvat paitsi avosairaanhoidon lääkärin ja hoitajan vastaanotot, myös sosiaalipalvelujen neuvonta ja ohjaus, jota antavat sosiaalialan ammattilaiset.

Sosiaaliohjausta on saanut tänä vuonna viideltä eri Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveysasemalta sekä kaikilta kokeilussa mukana olevilta yksityisiltä palveluntuottajilta. Sosiaaliohjaus on käynnistynyt hyvin ja vastaanottoajat ovat täyttyneet nopeasti.

Eri palvelualojen ammattilaisten tietoisuus toistensa palveluista on lisääntynyt. Yhteistyö on entistä sujuvampaa ja integraatio toteutuu, kun työskennellään saman katon alla.

Valinnanvapauskokeilujen terveys­asemilla tarjottavaa sosiaaliohjausta on kehitetty yhdessä eri toimijoiden kanssa, myös muiden maakuntien yhteistyönä. Mukana on ollut myös kokemusasiantuntija, joka on tuonut mukanaan asiakkaiden näkökulman.

Sosiaaliohjauksessa asiakkaan kokonaistilannetta kartoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa ja mietitään, millä tavoin hänen tilanteensa tulisi parhaimmin ratkaistua.

Sosiaalialan ammattilainen ja asiakas yhdessä omine verkostoineen muodostavat hyvän tiimin arvioimaan tilannetta ja tekemään ratkaisut jatkotoimenpiteistä. Asiakas ohjataan tarpeen mukaan julkiselle, yksityiselle ja/tai järjestöpalveluun. Asiakasta ei jätetä yksin.

Terveysasemien sosiaaliohjaus voi olla loistava tilaisuus tehdä katsaus ihmisen elämän moninaisuuteen ja ennaltaehkäistä sopivilla toimenpiteillä jatkuvaa avuntarvetta.

Tulevaisuuden sote-keskuksiin on tarkoitus jalkauttaa myös mm. sosiaalityöntekijän palveluita. Näin asiakkaan ei tarvitse liikkua palvelusta toiseen, vaan työntekijät liikkuvat.

Parhaimmassa tapauksessa kunkin asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeet hoituvat yhdellä käynnillä.

Maritta Jylhälehto

YTM sosiaalityöntekijä

Kyllin Kypsä

Marita Korhonen

sosiaaliohjaaja, projektityöntekijä

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilu-hanke