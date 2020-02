Sota on rikos ihmis- oikeuksia vastaan

Räjähdyksiä, aseita, turvattomuutta, kuolemia ja pakolaisia. Syyrian sisällissota on kestänyt jo lähes yhdeksän vuotta. Noin puoli miljoonaa sotilasta ja siviiliä on kuollut, lähes kahdeksan miljoonaa ihmistä on maan sisäisessä evakossa ja yli viisi miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan sotaa ulkomaille.

Miksi ihmisten täytyy käyttää väkivaltaa saadakseen tahtonsa läpi? Miltä tuntuu, kun pakeneminen on turvallisempi vaihtoehto kuin oma koti?

Ihmisoikeuksien mukaan jokaisella on oikeus elämään, oikeus turvapaikkaan ja oikeus riittävään elintasoon. Sodan keskellä nämä oikeudet eivät kuitenkaan välttämättä toteudu. Tämän takia sota on ongelma. Lisäksi sota aiheuttaa ongelmia myös eläimille ja luonnolle. Esimerkiksi räjähteet edistävät ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutos taas aiheuttaa lisää ongelmia ihmisille, eläimille ja luonnolle.

Sota alkaa lähes aina, kun valtion johtaja tai muu päättäjä ei saa tahtoaan läpi. On julmaa, että yhden tai muutaman ihmisen takia sadat, tuhannet tai jopa miljoonat ihmiset joutuvat kärsimään. Se ei ole myöskään reilua. Me nykysukupolven suomalaiset emme tiedä millaista se on, kun kotimaassa on sota, ja siksi meidän on välillä vaikea ymmärtää esimerkiksi pakolaisia.

Ajattele, miten paljon helpompaa olisi, jos asiat voisi ratkaista puhumalla. Näin ei kuitenkaan yleensä tapahdu. Moni uskoo, että erimielisyyksille löydetään ratkaisu sotimalla. Itse en usko näin, sillä yleensä sota loppuu siihen, että toinen osapuoli joutuu antautumaan. Sekään ei ole reilua.

Paras ratkaisu sotien estämiseksi on kompromissit. Tällöin erimielisyyksille löydetään ratkaisu, joka on molemmille osapuolille reilu. Kumpikaan ei saa täysin haluamaansa, mutta molemmat saavat jotain haluamaansa. Sodan riskiä vähentää myös valtioiden hyvät välit ja yhteistyö. Maailmasta tulisi paljon parempi paikka, jos kaikki tekisivät yhteistyötä.