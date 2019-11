Sote-menojen kasvua ei torppaa mikään hallintomalli

Olen saanut olla mukana kuntatalouden keskeisenä valmistelijana 1980-luvun alusta lähtien. Kokemusta ja tietoa on karttunut niin peruskunnista kuin kuntainliitoista.

Ensimmäinen vuosikymmen oli voimakasta resurssien kasvun aikaa eri sektoreilla, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tuolloin täydennettiin vielä hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita.

Vaikka 2010-luvulle tultaessa kaksi talouden lamaa on edellyttänyt kuntien menojen supistamista, on tämä tarkoittanut käytännössä joka vuosi vain kasvun leikkaamista.

Olen vakaasti sitä mieltä, että yhdenkään kunnan tai kuntayhtymän talousarviot eivät ole olleet pienempiä kuin edellisen vuoden tilinpäätös. Kasvu on painottunut erittäin vahvasti sosiaali- ja tervey­denhuoltoon.

Hyvin nopeasti voi todeta tämän sektorin kasvun syiden painottuvan kuntalaisten elämäntapavalintojen aiheuttamiin sairauksiin. Ihmiset valitsevat omasta vapaasta tahdostaan sellaisen elämäntyylin, joka johtaa vääjäämättä yhä kasvavaan kuntien talousahdinkoon, jota ei suinkaan helpota ikäpyramidin muuttuessa tuhkauurnan malliseksi.

Vuosia on vakuutettu ennalta ehkäisyn merkitystä. Tulokset ovat olleet laihoja, kun tarkastellaan esimerkiksi kunnallisen liikunnan parantamiseen laitettua rahan määrää. Se on kasvanut moninkertaisesti 1970-luvulta.

Säännöllinen liikunta on samaan aikaan vähentynyt ja ylipainoisten määrä kasvanut. Erilaiset päihteet ja tupakointi selittävät sairauksien diagnostiikasta merkittävän osan.

Yli puolet avioliitoista kariutuu ensimmäisen kahden vuoden aikana. Seuraukset kaatuvat liian usein lastensuojelun harteille.

Valtakunnallista sote-mallia on haettu yli kymmenen vuotta tavoitteena ratkaista tuo edellä kuvattu epäyhtälö.

Kaikki mallit ovat lähteneet hallintomalli edellä. Lisäksi kuntaliitoksilla on koetettu ratkaista suuruuden ekonomian avulla, mutta turhaan.

Varsinaiset rationalisointitoimet ovat jääneet vaatimattomaksi puuhasteluksi, koska fokus on ollut hallinnossa, ei toiminnallisissa uudistuksissa.

On toimijana kunta tai jatkossa maakunta-sote, olennainen kysymys mielestäni on, millä mekanismilla kyetään puuttumaan ihmisten elämäntapavalintoihin. Nämä valinnat tapahtuvat kuntakontrollin ulottumattomissa.

Resursseja on nyt jo aivan riittävästi. Suomessa on todettu olevan lääkäreitä enemmän kuin koskaan, mutta he ovat muualla kuin missä heidän kuuluisi olla so. perusterveydenhuollossa.

Kuntoutuksen merkitystä lonkkamurtumapotilaiden, neurologisten sairauksien ja esimerkiksi aivoinfarktin hoidossa on todisteltu monin tieteellisin tutkimuksin.

Keski-Suomessa näitä potilaita ”kuntoutetaan” liian usein terveys­keskusten vuodeosastoilla eikä paikoissa, joissa on todistetusti osaamista ja kapasiteettia, kuten Sotainvalidien Sairaskodilla täällä Keski-Suomessa.

Suomen taloutta ja sitä kautta kuntien tilannetta ei ratkaista sillä, että luodaan suurempi kokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Kun ihminen on tapakäyttäytyjä, hän tarvitsee syyn muuttuakseen. Nyt tasavallan hallituksen sotepohdinnan keskiössä pitää olla keinot löytää innovaatio, miksi kuntalaisen pitää muuttaa käyttäytymistään terveellisempään suuntaan. Ja pitää palkita niitä, jotka ovat oikean tien jo valinneet.