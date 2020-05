Sotiemme kaatuneita on usein luetteloitu väärin

Kaatuneiden muistopäivän artikkelissaan (KSML 17.5.) toimittaja Pertti Ruohonen kertoo lähteistä, joiden avulla Kansallisarkisto kokosi muun muassa sotien 1939–1944 sankarivainajien luettelon.

Kaatuneiden lisäksi luettelossa on mukana suurin osa rintamalla sairastuksiin kuolleista sekä onnettomuuksiin menehtyneistä, henkirikoksiin (rintamalla) kuolleista ja itsemurhan tehneistä.

Viimeksi mainittujen lukumäärä on hämmästyttävän pieni kovat olot huomioiden. Kansallisarkiston luettelo on siis muutakin kuin kaatuneiden lista.

Kansallisarkiston viranhaltijat ovat lähteitään hyväksi käyttäen merkinneet jokaiselle kaatuneelle joukko-osaston ja välillä yksikönkin, esimerkiksi Jalkaväkirykmentti 1, 5 Komppania.

Useimmiten listaajilla on ollut luotettava tieto, mutta ei aina, ja on jouduttu käyttämään ylimalkaisen epävarmaa merkintää esimerkiksi KTR 19.

Voi olettaa, että nyt, noin 25 vuotta luettelon syntymisestä, yli 90 prosenttia kaatuneiden tiedoista on oikein, mutta ylijäävä 10 prosenttia tarkoittaa noin 8 000 väärää tietoa. Luku voi olla suurempikin.

Tähän toistuvaan ongelmaan törmää jo vuosia keskisuomalaisia joukko-osastohistorioita tehnyt työryhmämme jokaisen teoksen yhteydessä. Siksi Kansallisarkiston tiedot olisi hyvä tarkastaa nimi nimeltä.

Varmimmin oikeat tiedot löytyvät joukko-osastojen päiväkäskyistä sekä sotapäiväkirjoista. Ne eivät valitettavasti kuuluneet Kansallisarkiston käyttämiin lähteisiin luetteloa laadittaessa.

Kaikesta tarkastuksista huolimatta työryhmämme historiakirjojen kaatuneiden luetteloissa on virheitä ja muutamia niistä puuttuu. Tästä me työryhmän jäsenet olemme pahoillamme. Virheiden määrä on kuitenkin pieni.