Suomalainen liha tuotetaan kestävästi

Helmi Pesonen kirjoitti mielipidekirjoituksen (KSML 12.11.) otsikolla ”Lihan syöminen tuottaa haittoja”, joka vaatii hieman oikaisemista. Koin tarpeelliseksi tuoda ammatillisen kokemukseni kautta esiin sitä todellisuutta, mitä suomalaisilla maatiloilla tehdään. Koulujen opetusmateriaaleissa on toivomisen varaa, jotta ne pystyisivät paremmin kertomaan, miten suomalaista ruokaa tuotetaan.

Kirjoituksessa kritisoitiin lihantuotantoa ilmaston ja vesien saastumisesta, soijan ja veden käytöstä, sekä epäeettisyydestä. Suomalaiset maatalousyrittäjät ovat tehneet paljon luonnon hyväksi, mutta tämä ei ole riittävän laajalti suomalaisten tiedossa. Maatalousyrittäjät ovat vähentäneet vajaan 30 vuoden aikana keinolannoitteiden käyttöä n. 55 % kokonaisuudessaan ja fosforilannoitteen käyttö on vähentynyt yli 80% ja typpilannoitteen yli 35 %.

Jatkuvasti rakennetaan uusia biokaasulaitoksia, jotka lisäävät maatilojen energiaomavaraisuutta ja vähentävät näin ruuantuotannon ilmastopäästöjä. Suomessa ei ole monille ruokakasveille sopivia kasvuolosuhteita, johtuen lyhyestä kasvukaudesta sekä maaperän happamuudesta. Siksi meillä kannattaa erityisesti kasvattaa nurmea.

Ihminen ei voi hyödyntää nurmirehua, jota lihanaudat syövät 55 % ja lehmät 60 %. Soijaa suomalaisessa maataloudessa käytetään rehuissa vain 5 % kaikesta rehusta. Soijaa on korvattu kotimaisilla palkokasveilla, joiden osuus nousee tulevaisuudessa yhä korkeammaksi. Eläinten hyvinvointiin kiinnitetään paljon huomiota Suomessa, jotta eläimillä olisi mahdollisimman hyvät oltavat.

On jokaisen oma valinta syökö lihaa vai ei. Kotimaista lihaa syödessä voi olla varma siitä, että se on vastuullisimmin tuotettua. Jokainen meistä tekee itse ostopäätöksensä. Tärkeintä on kuitenkin suosia kotimaisia elintarvikkeita, jotka ovat maailman puhtaimpia. Kunnioitetaan toinen toisiamme, riippumatta niistä ruoka-arvoista, joita jokapäiväisessä elämässä noudatamme.

Santeri Hakala

agrologiopiskelija

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu