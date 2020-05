Suomalaisia naisia, jotka viihtyivät urheilun kovimmalla huipulla

Monet naisurheilijamme ovat rikkoneet rajoja ja tehneet historiaa.

Tanja Poutiainen teki sellaista, johon moni ei olisi uskonut suomalaisen naisen koskaan pystyvän eli nousi alppihiihdossa kirkkaimpien tähtien joukkoon. Saavutuksina nuorten MM-kulta, 5-kertainen arvokisamitalisti (olympia- ja MM-kisat), kolminkertainen kristallipallon voittaja, 11 maailmancupin osakilpailuvoittoa ja lisäksi 36 palkintosijaa.

Valtavan kilpailuhenkinen ja määrätietoinen Poutiainen ei asettanut itselleen koskaan mitään rajoja vaan uskoi unelmiinsa vahvasti ja teki kaikessa harjoittelussa tinkimättä parhaansa. Hän oli vuosien 2004, 2005 ja 2006 naisurheilijamme.

Eva Wahlström on ensimmäinen suomalainen ammattinyrkkeilyn maailmanmestari ja kolmas suomalainen, joka pääsi ottelemaan ”pyhään kehään”, Madison Square Gardeniin. Erittäin teknisenä ja puhtaana ottelijana tunnettu Wahlström antoi Suomessa kasvot nyrkkeilylle, traumatisoiville kivuille ja kärsimykselle, jotka nakersivat hänen kehoaan sekä mieltään vuosia armottomasti.

Selviytyjäksi tätä kehien glamournaista voisi kuvata. Taiteellinen, herkkä ja erittäin älykäs Wahlström on valmentaja Risto Merosen mielestä omistautunein ja sitkein nyrkkeilijä jonka hän tuntenut ja valmentanut.

Jyväskyläläislähtöinen Riikka Sallinen (os. Nieminen) on monipuolisuusihme ja mailataikuri: Mailapeli kuin mailapeli – ja aina Sallinen loisti! Muut teki mitä osasi, hän mitä halusi. Ilman loukkaantumisia ja väliin jätettyjä pelivuosia jääkiekossa hän olisi todennäköisesti samaa pisteitten valossa kuin Wayne Gretsky miesten puolella. Vaatimaton ja pidetty Sallinen valittiin mm. ensimmäisenä eurooppalaisena naisena jääkiekon Hall of Fameen sekä 1990-luvun maailman All Starsiin. Kaikkien suomalaisten naiskiekkoilijoiden primus motor.

Petra Olli on moninkertainen arvokisavoittaja ja naispainijoittemme esikuva. Hän on sitkeä, rehellinen ja peräänantamaton – kuten tässä armottomassa lajissa rautaisen fysiikan lisäksi pitääkin olla. Olli katsoi haastatteluissa aina lujasti silmiin ja uhrasi huippu-urheiluun kaiken mitä kropasta ja mielestä irtosi, ja vähän lisääkin. Enempää ei voinut vaatia.

Ikävät loukkaantumiset söivät tuloksia monina vuosina, mutta jossittelu ja selittely ei kuulunut tämän molskin rautanaisen luonteeseen. Olli voitti 15-vuotiaana ikäluokkansa Suomen mestaruuden keihäänheitossa.

Latujen lumikuningatar Kaisa Mäkäräinen, vuoden urheilija vuonna 2011 ja kaikkien aikojen ampumahiihtäjämme jätti lopettaessaan hirvittävän aukon koko suomalaiseen huippu-urheiluun. Valoisa Mäkäräinen otti ampumahiihdon tosissaan ja teki maksimaalisesti kaikkensa, että saavuttaisi ne tavoitteet, mitkä hän pikkutyttönä itselleen asetti.

Hän onnistui lähes nappiin, vain olympiamenestys kiersi ristijärveläistä. Mutta tuli menestystäkin: Maailmanmestaruus ja 5 muuta mitalia, 3 maailmancupin kokonaisvoittoa, 27 osakilpailuvoittoa ja 58 muuta palkintosijaa! Naisten kaikkien aikojen maailmancup-menestyksessä Mäkäräisen ohittaa vain legendaarinen Magdalena Forsberg.

Mira Potkonen on arvokisamitaleilla vertaillen menestyksekkäin amatöörinyrkkeilijämme. Kaksinkertainen Euroopan mestari ja olympialaisten pronssimitalisti on harvinainen huippu-urheilija koko maailmassa, hän aloitti nyrkkeilyn vasta 28-vuotiaana!

Mutta kun on lahjana annettu taistelijan luonne, ottelusilmä ja bulldogin päättäväisyys, tulosta tulee vanhemmallakin iällä. Kun vielä lisätään fanaattinen kehittymishalu ja luonnostaan rautainen fysiikka, on nyrkkeilytermein erittäin kova ”kippaaja” valmis. Potkosen raivoisa ja kaikki peliin pistävä ottelutyyli on herättänyt ihailua monissa kamppailulajien ystävissä.