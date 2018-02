Suomalaisten oikeustaju ja hallituksen oikeustajuttomuus

Epäoikeudenmukaisuus on se, mikä ihmisiä suututtaa aktiivimallissa – ja aivan oikeutetusti. Eikä kyse ole työnpakoilijoitten itkuvirrestä, niin kuin jotkut ovat heti sormi ojossa osoittelemassa. Ideologiset työttömät ovat aivan oma lajinsa.

Suomalaisilla on vahva oikeudenmukaisuuden taju jota nyt(kin) koetellaan kovalla kädellä. Suomalaiset perinteisesti ovat myös sen kannalla, että heikoimmassa asemassa olevia tulee auttaa, tukea ja kannustaa; tätä kutsutaan empaattisuudeksi ja ihmisarvon kunnioittamiseksi.

Aktiivimallissa sekä oikeustajua että ihmisarvoa lyödään korville sillä, että leikkausten kohteeksi joutumista ei välttämättä omilla toimillaan pysty mitenkään estämään, koska työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole. Perustuslakivaliokuntakin totesi, ettei aktiivimalli ole perustuslain kannalta ongelmaton juuri tämän takia.

Tämä on pelkkää kurjistamista varsinkin niille, jotka ovat vaikeasti työllistyviä ja elävät jo minimaalisen toimeentulon varassa (557,28 €/kk netto + mahdollinen asumistuki). Tästä sitten vielä leikataan 4,65 %, ja lisäksi useilla henkilöillä leikkuri tulee olemaan erittäin todennäköisesti myös pysyvä. Yksi mallin perustarkoituksista onkin selvästi leikata työttömyyskorvauksia.

Työttömien syyllistämistä on harjoitettu jo pitkään vahvalla mielipidevaikuttamisella. Hallituskin haluaa korostaa tätä ”ken ei työtä tee, ei syömänkään pidä” -mentaliteettia. Ikävä kyllä moni uskoo vieläkin tosissaan, että ”kyllähän tekijälle AINA töitä on”. Näin ei vain aina ole. Eikä kaikista ole puhelinmyyjiksikään. Eikä se muuttaminenkaan ole (persaukiselle) aivan ongelmatonta varsinkaan, jos ei ole kunnollista työpaikkaa tiedossa.

Hallitus on ottanut tässä myös oppia Tanskan mallista, joka on retorisesti ”vielä kovempi”. Sieltä on kopioitu ainoastaan leikkuri. Tanskassa kuitenkin mm. työttömyyskorvaus voi olla maksimissaan 90 % palkasta ja työvoimaviranomaisia on Suomeen verrattuna noin kymmenkertainen määrä suhteessa työttömiin.

Täällä työvoimaviranomaisten järjestämistä koulutuksista ja niiden tosiasiallisista hyödyistä voidaan olla myös montaa mieltä, mutta ainakin aktiivimalli tulee työllistämään byrokraatteja. Myös kouluttajia tarvitaan runsaasti lisää ”opettamaan” CV:n tekoa.

Jokunen kansanedustaja saattaa jopa ihan vilpittömästi uskoa mallin ”parantavaan voimaan” – ihan kuin työttömät olisivat sairaita ja lääkkeenä toimii keppi.

Ministeri Mykkäsen kaipaamia parannusehdotuksia on annettu viljalti jo lausuntokierroksella, mutta mikään niistä ei kelvannut. Mistä se kertoo, että hallitus on härkäpäisesti kovalla kiireellä ajanut tällaisen täysin keskeneräisen suden läpi? Löytyykö taustalta tietoinen paine luoda lisää matalapalkkaista työtä? Vai onko tavoitteena saada tilastollisesti työllisyysaste nousemaan sinne 72 %:iin?

Tämäkö on se keinoja kaihtamatta haettava tulos, jolla hallitus luulee uusivansa mandaattinsa? Hallituksen oikeustajuttomuudesta kertoo sekin, että kiky-sopimusta solmittaessa nimenomaan sovittiin, ettei työttömyysturvaan tehdä heikennyksiä.

Juha Väkimies

Jyväskylä