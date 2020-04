Halusin kirjoittaa tämän teille, te Suomea kantaneet, olette olleet ajatuksissani näinä päivinä. Koko Suomen yhteiskunta on pysähtynyt. Monilla on suuri pelko terveydestään ja toimeentulostaan. Pahinta on, ettei kukaan tunnu tietävän, mitä tuleman pitää.

Koronapandemian seurauksia on verrattu toiseen maailmansodan aikaisiin tapahtumiin. Rajoja suljetaan ja ihmisten liikkumista rajoitetaan.

Olen pohtinut, millaista oli teidän nuoruutenne aikoina. Jouduitte näkemään ja kokemaan sodan kauheuksia, joita me nuoremmat emme voi koskaan syvätasolla ymmärtää.

Olette antaneet meille toivon paremmasta tulevaisuudesta. Olemme saaneet nauttia kotimaamme huimasta kehityskaaresta sodan jälkeen, mikä ei olisi toteutunut ilman ponnistuksianne.

Nyt on meidän vuoromme huolehtia osoittaaksemme kiitollisuudenvelkaamme teille sotaveteraaneille, lotille ja kaikille sotaa nähneille edes vähäisessä määrin. Vaikka nykyään ei saa olla fyysisessä kontaktissa, ei se estä meitä toimimasta muulla tavoin. Voimme tukea toisiamme esimerkiksi olemalla yhteydessä, mikä on nykyään mahdollista monin keinoin.

Iloitaan näistä pienistä positiivisista asioista eikä unohdeta lähimmäisenrakkautta. Nyt on enemmän aikaa pohtia, mikä elämässämme on tärkeää. Haluan tähän loppuun lausua pienen runoni kiittääkseni teitä kaikkia.

Oi Suomi, rakas synnyinmaani

Synnyit vehreiden niittyjen ja tuhansien järvien ympärille

Jouduit näkemään nälkää, tuskaa ja hikeä vaikeina aikoina

Toivo oli jo melkein menetetty

Jostain syvältä maan uumenista nousivat viimeisetkin

roihuavat kipinät,

jotka antoivat tarmokkaan palon yhteiselle asialle

Taistelulle, lujalle luottamukselle ja sille uskolle,

että nousemme vielä

Mitä tapahtuikaan

Vehreät niityt ja tuhannet järvet saivat ympärilleen lisää loistoa

Vaalitaan tätä perintöä

Usko, toivo ja rakkaus kantavat meitä näinäkin päivinä