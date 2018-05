Suomen Salibandyliitto tukee Hippos2020-hanketta

Hippos2020-hanke on herättänyt värikästä keskustelua ennen maanantaista kaupunginvaltuuston kokousta, joka päättää hankkeen eteenpäin viemisestä.

Keskustelu on tervetullutta ja kehittävää, jotta lopputulos on optimaalisin mahdollinen. Hanke on asianmukaisesti ja laajasti kuullut suomalaisia lajiliittoja saadakseen laajemmat eväät valtionapuhakemuksiin sekä saadakseen valtakunnallisesti merkittävän liikuntapaikkarakentamishankkeen statuksen.

Suomen Salibandyliitto on ollut hankkeen ja kaupunginjohtajan kutsumana kuulemassa ja konsultoimassa hankkeen onnistumisen edellytyksiä sekä salibandyn että muiden lajien osalta kuluneen vuoden maaliskuussa.

Tapaamisessa korostui se, että maanantaina päätettävää tila-, pysäköinti- ja käyttömaksusuunnitelmaa muokataan yksityiskohdiltaan yhteistyössä lajiliittojen ja kaikista tärkeimpien eli seurojen ja käyttäjien kanssa.

Toteutuessaan uusi ja huippumoderni Hippoksen alue tulee olemaan pohjoismaisessa mittakaavassa ainutlaatuinen liikunta- ja urheilukeskittymä, jonka välilliset ja välittömät vaikutukset niin urheilun ja liikunnan sekä talouden osalta ovat Jyväskylän alueelle merkittävät.

Tulee muistaa, että Hippos2020-hanke ei itsessään ratkaise kaikkia salibandy-yhteisön kasvun rajoitteita kaupungissa, mutta se parantaa niitä huomattavasti.

Suomen Salibandyliitto puoltaa ja tukee hanketta sekä hankkeelle tavoiteltavaa valtakunnallisesti merkittävän liikuntapaikkarakentamishankkeen statusta niillä edellytyksin, mitä hanke on maaliskuisessa tapaamisessa Suomen Salibandyliitolle eli suomalaisten salibandyseurojen edustustaholle luvannut.

Juuso Laamanen

hallituksen jäsen

Jari Kinnunen

yhteiskuntasuhdejohtaja

Suomen Salibandyliitto ry